Энергетика
ТАССРоснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
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Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель.
RT на русском вчера в 12:30
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Михаил Дегтярев, которого президент Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщил на первой пресс-конференции, почему он оказался в Хабаровске.
Городовой вчера в 10:25
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru вчера в 10:57
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Экономика
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
Общество
Ультрафиолет признали способом уничтожения коронавируса
Ультрафиолет и высокая температура помогают быстрее убить коронавирус на поверхностях.
Газета.Ru 00:16
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Известия вчера в 20:54
Политика
Канье Уэст спросил подписчиков, видят ли они его президентом
Ранее Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента, сообщают РИА «Новости».
ФедералПресс 01:03
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 20 июля в 13:21
Финансы
Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд
Россияне в июне продолжили возвращать валюту на вклады - их объем за месяц вырос на 593 миллиона долларов, следует из данных ЦБ РФ.
РИА Новости вчера в 17:04
Политика
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
1. Доклад о вмешательстве России опубликовали спустя полтора года Комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности 21 июля опубликовал доклад о вмешательстве Москвы в электоральные кампании разных стран.
Lenta.ru вчера в 08:11
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» поделился удаленной сценой с Джокером
Режиссер Дэвид Эйр продолжает дразнить своих поклонников подробностями работы над «Отрядом самоубийц», поддерживая популярность идеи о режиссерской версии этого фильма.
Popcornnews.ru вчера в 08:00
Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
Vprognoze.ru вчера в 02:15
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Здоровье
Разбираемся в «ешках»: как читать этикетки на продуктах, чтобы не попадаться на уловки маркетологов
В составе важен порядок слов Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен.
НГС24 вчера в 21:00
Наука
Рыб-невидимок у побережья Калифорнии обнаружили
На калифорнийском побережье найдены рыбы-невидимки.
Live24 вчера в 03:28
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
По мнению журналиста, изменение российского валютного рынка произойдет уже в августе.
Evo-rus.com вчера в 08:43
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 20 июля в 18:02