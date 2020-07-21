Энергетика
ТАССРоснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Экономика
ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу
Интерфакс вчера в 08:24
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Решетова улетела во Францию на частном самолете
В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
Здоровье
В Татарстане от укусов клещей пострадали более 5,5 тыс. человек
Татарстанцам напомнили, что в случае укуса клеща необходимо обратиться в больницу для получения квалифицированной помощи по удалению паразита.
Казань24 вчера в 06:01
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru вчера в 06:50
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество
В Саратовской области 30 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Регион 64 20 июля в 04:40
Политика
Новый врио главы Хабаровского края на призывы уехать ответил: «Не уйду»
Назначенный президентом Путиным врио главы Хабаровского края Михаил Дегтерев отказался уехать из региона по требованию митингующих, передает РБК.
Росбалт вчера в 23:40
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM вчера в 08:21
Авто
Германия может запустить производство Lada 4x4
Энтузиасты из Германии хотят запустить мелкосерийную сборку Lada 4x4 на базе немецких автозаводов.
Экономика сегодня вчера в 04:36
Здоровье
В РФ определили регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом
Чукотка является лидером среди российских регионов по уровню заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром алкогольной зависимости.
РЕН ТВ вчера в 23:25
Наука
Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный
ToDay News Ufa вчера в 16:29
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тыс. рублей
Пенсионный Фонд РФ рассказал о том, что дополнительные повышенные выплаты к пенсии в размере 11 000 рублей полагаются людям, старше 80-ти лет.
ToDay News Ufa вчера в 23:32
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 12 тысяч
Иркутская область преодолела очередной порог по числу заболевших коронавирусной инфекций.
Сибирские Новости вчера в 22:44
Здоровье
В Амурской области умерла врач, заражённая коронавирусом
REGNUM вчера в 19:25
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
Фургал после отставки обратился к жителям Хабаровского края
ToDay News Ufa вчера в 22:46
Игры
Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк
Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
Чемпионат вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Басков: Ни одна девушка легкого поведения не сравнится Ивлеевой
RuNews24.ru вчера в 15:26
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей
Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Космос
Космонавт пропустил развал СССР, находясь на орбите
Live24 вчера в 05:05
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго
По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате стрельбы во время похорон в Чикаго.
RT на русском вчера в 22:01
Политика
Ищенко: США подталкивают мир к конфронтации для решения своих проблем
Речь идет о том, что Вашингтон регулярно пытается погрузить мир в глобальную конфронтацию ради решения собственных проблем.
Экономика сегодня вчера в 05:42
Экономика
Бизнес выступил против создания единой госструктуры для борьбы с экологическим ущербом
Совет производителей энергии (СПЭ, объединяет крупные генерирующие компании) выступает резко против предложения Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
Коммерсантъ вчера в 18:02
Политика
Telegraph: Великобритания и ЕС не смогут подписать торговое соглашение
Борис Джонсон 7 июля в телефонной беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил, что Великобритания готова перейти к торговле с ЕС по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.
ТАСС вчера в 19:34
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru вчера в 06:15
Хоккей
Рейтинг силы клубов КХЛ. СКА, ЦСКА и «Динамо» почти равны, «Спартак» — немного слабее
Сравниваем команды Западной конференции. За полтора месяца до старта регулярного чемпионата КХЛ «СЭ» публикует рейтинг клубов лиги.
Спорт-Экспресс 20 июля в 17:00
Общество
В Черногории объявили эпидемию коронавируса
В Черногории из-за роста заболеваемости коронавирусом объявлена эпидемия на всей территории страны.
Росбалт вчера в 20:59