Энергетика

ТАССТАССРоснефть ограничит добычу нефти на Сахалине

"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
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Пауза «Сахалинморнефтегаза» обойдется бюджету Охи в 100 миллионов рублей

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«Роснефть» ограничит добычу нефти на участках «РН-Сахалинморнефтегаз»

News.ruвчера в 09:22

Лимаренко: ограничения добычи нефти не повлияют на выполнение соцпроектов на Сахалине

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«Роснефть» ограничит добычу нефти на Сахалине

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«Роснефть» ограничит добычу «дочки» на Сахалине из-за соглашения с ОПЕК+

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«Роснефть» ограничила добычу нефти на Сахалине из-за сделки ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 08:51
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
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Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России

Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
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Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
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Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября.
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Происшествия

В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников

"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
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В центре Москвы нашли тело убитой девушки

По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
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Госдума приняла закон о воспитании в российских школах

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о воспитании в российских школах.
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Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
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В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации

Реновация в Петербурге проводится с 2008 года, программа была рассчитана на 10 лет, но исполнена она всего на несколько процентов.
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Армия и оружие

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США могут нанести парализующий удар по России, используя крылатые ракеты морского и воздушного базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию, считает российский ученый.
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В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

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REGNUM 04:11
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо уйти от показателей средних зарплат по России.
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После жаркого лета россиян ждет аномально теплая осень

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В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

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На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП

На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
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«Сфальсифицированное дело, абсолютно политический процесс». Суд огласит приговор правозащитнику Дмитриеву

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Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

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С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» снова закроют на ремонт.
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В России за сутки умерли 85 пациентов с коронавирусом

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Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию

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