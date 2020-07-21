Энергетика
ТАССРоснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
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Политика
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
Политика
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края.
RT на русском 06:36
Футбол
«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября.
РИА Новости 04:12
Происшествия
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com 06:49
Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ 07:10
Футбол
Глава КДК РФС: Ещенко не извинился за футболку с медведем
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
МК-Спорт 02:41
Общество
Госдума приняла закон о воспитании в российских школах
Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о воспитании в российских школах.
Псковская Лента Новостей 07:01
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Общество
В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации
Реновация в Петербурге проводится с 2008 года, программа была рассчитана на 10 лет, но исполнена она всего на несколько процентов.
Российская газета 04:21
Армия и оружие
Ученый описал первый «парализующий» Россию удар США
США могут нанести парализующий удар по России, используя крылатые ракеты морского и воздушного базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию, считает российский ученый.
Газета.Ru 07:13
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Наука
Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана
Недавно ученые в восточной части Тихого океана при изучении дна обнаружили необычное существо, похожее на пришельца из фильма Стивена Спилберга.
Газета DAILY вчера в 15:30
Происшествия
Приемный отец 20 лет насиловал больную раком россиянку
Девушка, испугавшись смерти, призналась своему мужу, что на протяжении 20 лет её насиловал приемный отец, сообщает Telegram-канал Baza.
Рамблер 07:14
Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо уйти от показателей средних зарплат по России.
Общественная служба новостей 07:15
Общество
После жаркого лета россиян ждет аномально теплая осень
Что касается сентября, то он на 1 градус будет теплее стандартных значений.
Evo-rus.com 05:17
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 03:40
Политика
Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы
На заседании Саратовской облдумы объявлен перерыв из-за акции протеста.
Взгляд-инфо 04:32
Происшествия
На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП
На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
RT на русском 06:16
Общество
«Сфальсифицированное дело, абсолютно политический процесс». Суд огласит приговор правозащитнику Дмитриеву
Потом добавили еще одно обвинение — в незаконном хранении оружия. В суде дело стало разваливаться.
BFM.ru вчера в 22:11
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Здоровье
Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника
ToDay News Ufa вчера в 05:11
Энергетика
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» снова закроют на ремонт.
Lenta.ru вчера в 12:28
Политика
Палата представителей Конгресса США встала на сторону Азербайджана
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сегодня в ходе пресс-конференции пояснила, что в этих поправках подтверждается факт незаконной оккупации территории Азербайджана.
Вестник Кавказа вчера в 07:31
Здоровье
В России за сутки умерли 85 пациентов с коронавирусом
Москва, 20 июля 2020, 11:09 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 85 человек.
REGNUM 20 июля в 04:09
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru 20 июля в 14:04