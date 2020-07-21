Энергетика

ТАССТАССРоснефть ограничит добычу нефти на Сахалине

"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин в разговоре с губернатором: Сделаем все, чтобы сохранить коллектив

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«Роснефть» остановит нефтедобычу на участках «Сахалинморнефтегаз» из-за сделки ОПЕК+

ГЛАС.RUвчера в 08:01

«Роснефть» ограничит добычу нефти на Сахалине

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«Роснефть» ограничит добычу «дочки» на Сахалине из-за соглашения с ОПЕК+

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«Роснефть» ограничила добычу нефти на Сахалине из-за сделки ОПЕК+

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Валерий Лимаренко высказался о ситуации вокруг «РН-Сахалинморнефтегаз» и севера Сахалина

SakhalinMedia.ruвчера в 23:09
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Суд вынесет приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву

Приговор огласит судья Александр Мерков. Прокурор в ходе прений сторон запросил для Дмитриева 15 лет лишения свободы.
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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Олимп - Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей.
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Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

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Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

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Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ

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Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину

Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу".
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«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
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Экономика

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
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Общество

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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Политика

Times: Лондон предоставит спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем

Правительство Великобритании намерено предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем в новом законодательстве, которое оно готовится принять после опубликованного во вторник доклада комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.
ТАСС 02:19
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре на севере России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ряд регионов страны окажется в зоне аномального тепла уже до конца текущей недели.
Газета.Ru 02:42
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Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

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Газета.Ru вчера в 14:12
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Наука

Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана

Уточняется, что этот ранее неизвестный вид губок назван «Великолепным пришельцем» в честь персонажа картины Стивена Спилберга «Инопланетянин», который был показан в кинотеатрах в 1982 году.
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Общество

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
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Энергетика

Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе.
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ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
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Экономика

В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
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Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
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«Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли до 2022 года

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Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

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США обвиняют двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний

В США двое граждан Китая обвинены во взломе компьютеров большого количества американских компаний.
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В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией

Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
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Офис Зеленского рассказал о решении выполнить требование террориста

Решение Зеленского выполнить требование террориста получило разные оценки.
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Особое мнение: Дмитрий Быков

Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
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Армия и оружие

В России начались испытания нового вертолета для спецназа

В России начались летные испытания нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
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