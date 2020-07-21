Энергетика
ТАССРоснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
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Валерий Лимаренко высказался о ситуации вокруг «РН-Сахалинморнефтегаз» и севера Сахалина
SakhalinMedia.ruвчера в 23:09
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Общество
Суд вынесет приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву
Приговор огласит судья Александр Мерков. Прокурор в ходе прений сторон запросил для Дмитриева 15 лет лишения свободы.
Интерфакс - Россия 01:27
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Олимп - Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 16:51
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Финансы
Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ
Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
Футбол
Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину
Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу".
Soccer.ru 00:31
Футбол
Роналду побил рекорд Шевченко, который держался в Серии А почти 20 лет
РИА Новости вчера в 02:50
Общество
Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы
«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
REGNUM 02:18
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
REGNUM вчера в 10:30
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
Times: Лондон предоставит спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем
Правительство Великобритании намерено предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем в новом законодательстве, которое оно готовится принять после опубликованного во вторник доклада комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.
ТАСС 02:19
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре на севере России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ряд регионов страны окажется в зоне аномального тепла уже до конца текущей недели.
Газета.Ru 02:42
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Наука
Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана
Уточняется, что этот ранее неизвестный вид губок назван «Великолепным пришельцем» в честь персонажа картины Стивена Спилберга «Инопланетянин», который был показан в кинотеатрах в 1982 году.
Замана 02:21
Общество
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Энергетика
Нефть подешевела на данных о росте запасов в США
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе.
Взгляд.ру 01:29
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
Экономика
В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.
Газета.Ru вчера в 23:40
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Футбол
«Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли до 2022 года
ТАСС Спорт вчера в 23:41
Общество
Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма
Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com вчера в 12:03
Политика
США обвиняют двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний
В США двое граждан Китая обвинены во взломе компьютеров большого количества американских компаний.
ToDay News Ufa 01:15
Политика
В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией
Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
Политика
Офис Зеленского рассказал о решении выполнить требование террориста
Решение Зеленского выполнить требование террориста получило разные оценки.
Взгляд.ру вчера в 17:18
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Армия и оружие
В России начались испытания нового вертолета для спецназа
В России начались летные испытания нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 20 июля в 14:07