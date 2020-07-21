Энергетика
ТАССРоснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
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Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
АБН вчера в 17:18
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 20 июля в 08:38
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ вчера в 14:54
Происшествия
В Чикаго в результате стрельбы пострадали 14 человек
Четырнадцать человек госпитализированы в Чикаго после того, как неизвестный открыл огонь по участникам похорон, сообщил представитель полиции Эрик Картер.
Коммерсантъ вчера в 22:19
Экономика
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:46
Политика
Дегтярев собрался равняться на опыт прежних глав Хабаровского края
РЕН ТВ вчера в 22:10
Здоровье
Власти Кемеровской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал ситуацию с COVID-19.
RT на русском вчера в 06:00
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти
OnePlus Nord будет представлен в двух вариантах: 8/128 ГБ стоимостью 399 евро и 12/256 ГБ стоимостью 499 евро.
Деловое.ТВ вчера в 12:03
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета вчера в 04:09
Экономика
ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу
Интерфакс вчера в 08:24
Экономика
С начала года безработица в Свердловской области выросла в пять раз
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного собрания, заявил, что регион должен справиться с последствиями коронавируса к середине 2021 года.
РБК Екатеринбург вчера в 03:24
Культура
На Украине снимут фильм о геях-казаках с Запорожской сечи
На Украине в скором времени представят фильм о казаках-геях с Запорожской сечи.
Дни24 вчера в 10:09
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
Общество
Суд Петербурга уточнил ситуацию со штрафом Мадонне в $1 млн
Московский районный суд Петербурга не назначал американской певице Мадонне штраф в $1 млн после её выступления в Северной столице в 2012 году.
DP.RU вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 20 июля в 14:07
Общество
Гидрометцентр прогнозирует тёплую погоду в Москве на следующей неделе
Тёплая погода с температурой до +28 °С ожидается на следующей неделе в Московском регионе.
RT на русском вчера в 17:54
Культура
Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец вчера в 14:42
Футбол
Клубы РПЛ могут быть лишены возможности уволить Прядкина
Клубы РПЛ лишатся возможности самостоятельно большинством голосов отправлять в отставку президента лиги.
Газета.Ru вчера в 11:31
Футбол
Гайч рассказал о роли Гончаренко в его переходе в ЦСКА
Metaratings вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Басков: Ни одна девушка легкого поведения не сравнится Ивлеевой
RuNews24.ru вчера в 15:26
Экономика
В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.
Газета.Ru вчера в 23:40
Музыка
Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске
Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
Российская газета 20 июля в 04:37
Политика
The New York Times: США ждет глобальная катастрофа после пандемии
В обнародованной статье говорится о новой катастрофе.
RuNews24.ru вчера в 00:52
Политика
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
Piter.tv вчера в 07:55
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Армия и оружие
Кедми: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины
Яков Кедми убежден, что в случае предпринятой Киевом военной провокации Москва первым делом направит свои усилия на проведение операции по обеспечению безопасности на принадлежащих Украине объектах ядерной промышленности.
Вечерний курьер вчера в 09:03
Кино
Появились первые кадры американского ремейка сериала «Утопия»
Портал EW представил первые кадры американской версии британского сериала «Утопия», который поначалу разрабатывал Дэвид Финчер для HBO.
Игромания.ру вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Муцениеце вышла в свет после расставания с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце впервые вышла в свет после развода с Павлом Прилучным и поразила публику своей красотой.
Культуромания вчера в 14:23
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия вчера в 03:16