Энергетика
ТАССРоснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
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Финансы
Индексы РФ завершили основные торги в плюсе
Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 11:57
Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском 15:35
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Компания AMD официально представила свои новые мощные процессоры Ryzen 4000, предназначенные для установки на персональные компьютеры.
Goroday.ru 17:37
Недвижимость
Число сделок с элитным жильем в Лондоне в мае упало в два раза
"Зафиксировано сокращение числа сделок в мае 2020 года на 50% по сравнению с уровнем мая 2019 года", - рассказали в компании.
Интерфакс 06:28
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Футбол
Кашшаи указал на ошибки арбитров матча между «Зенитом» и «Спартаком»
Арбитры матча между петербургским Зенитом и Спартаком отработали хорошо, но допустили несколько ошибок.
NewInform вчера в 15:36
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Гаджеты
Одностандартные 5G-смартфоны iPhone может выпустить Apple в 2021 году
Американская компания Apple представит новый iPhone следующего поколения в 2021 году. Этой осенью выйдет модель iPhone 12.
Live24 08:54
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Общество
Судьбу скифского золота решит суд Амстердама
Судебные слушания, на которых будет объявлено решение по делу по скифскому золоту из крымских музеев, назначены на 2 сентября, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама.
Профиль 06:54
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 12:30
Общество
Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G
Piter.tv 19 июля в 08:00
Общество
Трутнев: флот для авиакомпании ДФО придется брать в лизинг
Как рассказал на пресс-конференции вице-премьер — полпред президент в ДФО Юрий Трутнев, дальневосточная авиакомпания потребует субсидирования в 30 млрд рублей, чтобы билеты оставались доступными для жителей региона.
EastRussia 19:04
Киберспорт
Risk of Rain 2 покидает ранний доступ Steam 11 августа
Студия Hopoo Games объявила дату релиза кооперативного рогалика Risk of Rain 2. Как и было запланировано, игра покинет ранний доступ Steam 11 августа: в этот день выйдет патч, обновляющий её до версии 1.0.
Игромания.ру 12:54
Технологии
Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office
Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании.
3DNews 14:21
Экономика
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости 16:46
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
Происшествия
В Колумбии при крушении вертолета погибли девять военных
Богота, 22 июля 2020, 03:27 — REGNUM Не менее девяти военнослужащих погибли в результате крушения вертолета Black Hawk на юго-востоке Колумбии, 21 июля сообщает издание El Tiempo.
REGNUM 20:27
Игры
Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр
Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли.
Goroday.ru вчера в 17:23
Футбол
Испортить то, что не работало, сложно, но Кашшаи справился
Да, Виктор Кашшаи был арбитром ФИФА, много лет работал в сильнейшем чемпионате Европы – венгерской лиге.
Soccer.ru 10:42
Армия и оружие
Военный эксперт оценил профессионализм террориста в Луцке
По мнению эксперта, террорист занял такую позицию, благодаря которой автобус с пассажирами, который он захватил, находится в центре площади, что очень затрудняет работу силовиков в случае штурма.
REGNUM 06:31
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Общество
В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число смертей в столице до 4350, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru 16:14
Футбол
В следующем сезоне РПЛ сыграют 16 команд
Как сообщает источник, в РФС не планируют рассматривать вопрос расширения лиги на сезон 2020\21.Таким образом, в следующем сезоне российской Премьер лиги примет участие 16 команд.
Vprognoze.ru 10:50
Кино
Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»
Компания Disney выбрала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 03:58
Политика
В США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса
Две вакцины от коронавирусной инфекции начали проходить финальную стадию клинических испытаний в США.
Газета.Ru 20:20
Армия и оружие
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело 05:28