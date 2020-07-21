Энергетика
ТАССРоснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
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Из-за приостановки добычи нефти на севере Сахалина охинский бюджет потеряет 100 млн рублей
РИА Сахалин-Курилы03:16
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Общество
Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах
Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
Происшествия
Судившая Кокорина и Мамаева судья Абрамова вынесет приговор Ефремову
Дело устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор полковнику МВД Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Экономика сегодня 09:15
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
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Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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Интерфакс 04:32
Общество
В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка
В столице перекрыли улицу Ильинку из-за обнаружения «подозрительного предмета».
РБК 08:29
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Восточный комитет экономики Германии, в состав которого входят производственные, финансовые и торговые компании, ответит США на санкции, введенные Штатами против строительства газопровода «Северный поток-2».
Территория новостей 03:54
Транспорт
Скоростной лимит на ряде трасс могут поднять до 150 километров в час
Решение об увеличении скоростного лимита с 130 до 150 километров в час может быть принято в течение ближайшего месяца.
РЕН ТВ 08:26
Футбол
В «Химки» могут перейти до шести футболистов «Спартака»
Есть желание собрать их в "Химках", это пять-шесть игроков. Есть же хорошая практика взаимоотношений "Зенита" и "Сочи".
Вести.Ru 08:55
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
Происшествия
На мать выпавшего с четвертого этажа мальчика из Подольска завели дело
На 21-летнюю жительницу Подольска, чей сын сорвался с четвертого этажа, пока она спала после ночного застолья, завели уголовное дело по факту оставления в опасности.
Вести.Ru 08:43
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Два человека пострадали при ДТП на юго-востоке Москвы
В аварии на юго-востоке Москвы пострадали два человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 07:43
Общество
Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 08:34
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Семья убитого в Вене блогера взяла вину на себя. Погибший жестко критиковал Кадырова
Русская Планета 09:16
Общество
В рейтинге лучших регионов России для жизни Удмуртия заняла 52 место
Удмуртия заняла 52 место в рейтинге лучших регионов России по качеству жизни. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на РБК.
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России.
Piter.tv 08:46
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
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Политика
Госдума приняла пакет законов о «регуляторной гильотине»
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении два законопроекта о так называемой "регуляторной гильотине".
Российская газета 08:07
Общество
Гидроксихлорохин возможно исключат из рекомендаций Минздрава
Препарат гидроксихлорохин не показал своей эффективности по лечению COVID-19 и его возможно скоро исключат из рекомендаций, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев 22 июля на пресс-конференции.
ИА Красная Весна 08:13
Здоровье
Эпидемиолог рассказал об адаптации коронавируса к человеку
Коронавирус адаптируется к человеку - его способность вызывать заболевание снижается, но сезонный подъем заболеваемости, вероятно, все же будет в ноябре-декабре, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
РИА Новости 08:57
Политика
В Италии сенатор создал движение Italexit за выход страны из ЕС
Итальянский сенатор Джанлуиджи Парагоне создал движение за выход Италии из ЕС и собирается организовать партию с той же целью, передает Reuters.
Ruposters.ru 06:04
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19