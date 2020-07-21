Энергетика
Моя Москва.онлайнРоснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
«Роснефть» временно ограничит добычу нефти на участках «РН-Сахалинморнефтегаз» из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. В компании отметили, что сотрудники «РН-Сахалинморнефтегаз» будут привлечены к другим работам.
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Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика
Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран в мире
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия успешно справляется с коронавирусом, а отечественное здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 03:33
Путешествия
Государство частично компенсирует туристам затраты на туры по России
Оговорена и стоимость — как минимум 25 000 RUB. Если турист заплатил до 50 000 RUB, компенсация составит 5000 RUB.
Тонкости туризма 03:38
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Инфо24 вчера в 01:20
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
Здоровье
Академик РАН озвучил условие для завершения первой волны коронавируса
По мнению академика, осенний подъем заболеваемости ОРВИ ожидаем. Но это вовсе не означает, что «пришла новая волна».
Kazanfirst.ru 01:24
Происшествия
Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
ТАСС 02:55
Футбол
«Милан» продлил соглашение с главным тренером Пиоли
RT на русском 01:50
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Кино
HBO начал работу над приквелом сериала «Игра престолов»
В HBO начали работу над приквелом «Игры престолов». Сериал получил название «Дом дракона», пишет Insider со ссылкой на источник.
Live24 01:41
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
Avtovesti.com 01:06
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября.
РИА Новости 04:12
Общество
Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии
Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Футбол
«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ
Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.
Евро-футбол.ру 20 июля в 12:47
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия
Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ
Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.
ТАСС 03:18
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Армия и оружие
Азербайджан опроверг обвинения в новой атаке на позиции Армении
Известия вчера в 17:41
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Космос
Корпорация Arianespace назначила запуск трех спутников на 28 июля
Французская компания Arianespace объявила о планах запустить на орбиту Земли три спутника 28 июля, сообщается на официальном сайте корпорации 21 июля.
ИА Красная Весна вчера в 13:43
Авто
Купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X показали на официальных фото
Пока не ясно, появится ли данный купе-кроссовер на других рынках.
SpeedMe 03:28
Здоровье
227 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан вчера в 03:50
Игры
К «расчленёнке» Helheim Hassle выпустили демоверсию
Helheim Hassle выйдет на Xbox One, PC Nintendo Switch 18 августа, а позже планируется версия для PlayStation 4. Желающие следить за степенью готовности игры могут использовать для этого специальный аккаунт в твиттере.
Игромания.ру вчера в 11:44
Экономика
Бумаги Qiwi выросли более чем на 8% на новостях об отмене SPO
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Qiwi отменила вторичное размещение акций (SPO), о котором компания объявила в понедельник, 20 июля.
РБК 03:28
Политика
Великобритания расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем
Правительство Великобритании планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
Известия 03:01