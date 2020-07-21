Энергетика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнРоснефть ограничит добычу нефти на Сахалине

«Роснефть» временно ограничит добычу нефти на участках «РН-Сахалинморнефтегаз» из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. В компании отметили, что сотрудники «РН-Сахалинморнефтегаз» будут привлечены к другим работам.
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