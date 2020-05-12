Вся сделка обошлась Кудрявцеву и партнерам в 10 млн евро, пишет «Медуза». Издание цитирует документы к сделке с Sanoma, согласно которым доля финской компании и долги «Ведомостей» перед ней были оценены в 5,157 млн евро: 33,3% Delovoi Standart – в 2,687 млн евро, права требования – в 2,47 млн евро.

с чего всё началось

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).

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