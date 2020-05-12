Экономика
РБККрупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).
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с чего всё началось
Вся сделка обошлась Кудрявцеву и партнерам в 10 млн евро, пишет «Медуза». Издание цитирует документы к сделке с Sanoma, согласно которым доля финской компании и долги «Ведомостей» перед ней были оценены в 5,157 млн евро: 33,3% Delovoi Standart – в 2,687 млн евро, права требования – в 2,47 млн евро.Ведомости02:15
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Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Общество
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
Космос
SpaceX презентовала симулятор стыковки корабля Crew Dragon с МКС
Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, выпустила браузерный симулятор, в котором можно попробовать состыковать корабль Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС).
Znak.com 20:15
Экономика
Забайкалье планирует взять 5 млрд рублей коммерческих кредитов
Власти Забайкальского края намерены привлечь более 5 млрд рублей коммерческих кредитов для сокращения дефицита бюджета и погашения долгов, сообщило 12 мая информагентство «Интерфакс».
Московский Комсомолец Чита 20:30
Здоровье
Скворцова сообщила о ротации врачей для лечения коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство проводит ротацию медиков, обучившихся лечению инфекционных заболеваний, в регионы, которые нуждаются в специалистах.
Политическая Экспертиза 16:32
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Армия и оружие
Главком ВМФ России поздравил моряков с Днем Черноморского флота
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-черноморцев, а также ветеранов с Днем Черноморского флота.
Телеканал Санкт-Петербург 20:21
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия 10:47
Происшествия
Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге потушен
В МЧС добавили, что пожарные проходят дезинфекцию, чтобы избежать заражения. Это уже второй пожар в российской больнице за неделю.
Говорит Москва 02:54
Общество
Работники соцучреждений получат дополнительные выплаты
Для социальных и педагогических работников среднего, медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, если они работают с заболевшими коронавирусом.
Тюменская область сегодня вчера в 12:17
Авто
Редчайший Mercedes-Benz E 60 AMG продают по стоимости нового «Майбаха»
Седан Mercedes-Benz E 60 AMG является оригинальной и очень редкой модернизацией легендарного «Волчка» 500 E. Рабочий объём агрегата увеличили с 5,0 до 6,0 литров, производительность выросла до 381 л.с. и 580 Нм.
CarsWeek.ru 11:22
Технологии
Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music
Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Наука
Чайки предпочли освоенные людьми районы
Экологи выяснили, что средиземноморские чайки приспособились к антропогенной среде и предпочитают ее природной.
N+1 09:20
Общество
Особое мнение: Артемий Троицкий
Т. Фельгенгауэр ― Походя и "Коммерсанту" досталось. А. Троицкий ― Нет, это я говорю как есть.
Эхо Москвы 13:03
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ 17:49
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Обновлено в 21:12 Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
BFM.ru 13:14
Общество
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости 19:05
Общество
Стокгольм выдал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
RuNews24.ru вчера в 12:14
Технологии
Иранские учёные создали тест, выявляющий коронавирус за 30 секунд
Иранские учёные создали тест, выявляющий коронавирусную инфекцию в организме человека всего за 30 секунд.
UfacityNews.ru 15:52
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
Общество
Выплаты семьям с детьми утвердило правительство
Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн 03:20
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Вахтовики «Велесстроя» на митинге потребовали вывезти их из Сабетты
Рабочим с отрицательным результатом на коронавирус не дают уехать домой В поселке Сабетта вахтовики компании "Велесстрой" (подрядчик ПАО "НОВАТЭК") устроили митинг, потребовав вывезти тех, у кого был отрицательный тест на коронавирус.
Правда УрФО 08:28
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Общество
На видео наглядно показали скорость распространения коронавируса
Газета DAILY 15:11
Авто
Меры господдержки автопрома позволят произвести более 220 тыс. машин
Новые меры господдержки автопрома в период кризиса, которые были приняты по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным, позволят в 2020 году произвести и продать более 220 тыс. автомобилей.
ТАСС 20:19