Экономика

РБКРБККрупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).
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с чего всё началось

Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Вся сделка обошлась Кудрявцеву и партнерам в 10 млн евро, пишет «Медуза». Издание цитирует документы к сделке с Sanoma, согласно которым доля финской компании и долги «Ведомостей» перед ней были оценены в 5,157 млн евро: 33,3% Delovoi Standart – в 2,687 млн евро, права требования – в 2,47 млн евро.
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Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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