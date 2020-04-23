с чего всё началось

Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.

«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год

Общество ФАС проверит факты повышения цен на лимоны до 500% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку из-за повышения цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в ходе видеоконференции с торговыми сетями по вопросам цен на продукты. 16

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 5K

Общество Производители водки просят Росстандарт не запрещать «чекушки» Как пишет «Коммерсантъ», после 1 июля 2020 года из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в небольших бутылках. 31

Армия и оружие В Сирии слишком много странных пистолетов Специалистам было нетрудно определить, что этот пистолет является модификацией пользовавшейся популярностью во всем мире чехословацкой модели CZ-75.

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 105

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром. 37

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 28

Здоровье ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита Из заявления ВОЗ: «Приостановка оказания услуг в области вакцинации даже на короткий промежуток времени в связи с чрезвычайной ситуацией повышает риск возникновения вспышек болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, таких как корь или полиомиелит». 12

Происшествия Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. 14K

Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 3

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 8

Космос SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink 60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км. 16

Общество Вирусологи оценили вероятность выйти на пик эпидемии к началу мая Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может прийтись на конец апреля — начало мая, считают российские вирусологи.

Экономика Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет. 116

Наука Физики наладили 30-метровую линию квантовой связи в турбулентных потоках воды Физики с помощью протокола квантовой связи BB84 зашифровали сообщение и передали пучком света под водой с турбулентным течением на 30 метров.

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,7K

Политика Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму. 8

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 1,5K

Политика Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний «Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства. 769

Интернет Яндекс запустил специальную платформу для умных телевизоров Представители "Яндекса" заявили о начале работы мультимедийной платформы для смарт-телевизоров, благодаря которой можно смотреть любые эфирные каналы, а также использовать все возможности Smart TV в общем интерфейсе. 25

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. 219