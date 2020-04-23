Экономика
Вести.Ru«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал утвердить дивиденды за вторую половину прошлого года в размере 18,07 рубля на акцию, сказано в сообщении компании.Forbes05:37
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«Роснефть» может направить на дивиденды за 2019 год рекордные 354,1 млрд рублей
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
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Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
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