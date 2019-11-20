Экономика

ТАССТАСС«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»

Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника. Об этом говорится в сообщении компании.
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«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»

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«Роснефть» заявила об искажении реальности из-за слов о добыче «Башнефти»

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«Роснефть» назвала искажением реальности слова о снижении добычи «Башнефти»

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АК&М09:16
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Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
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После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии

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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

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«Неизвестный на автомобиле попытался несанкционированно проникнуть в комплекс Белого дома, следуя за другой машиной, которая законно въехала в контрольно-пропускной пункт комплекса», — говорится в сообщении спецслужбы.
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Сбербанк объяснил отправку скандального кода

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Прививок станет больше. Как будут развивать детское здравоохранение

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Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
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Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
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С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
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Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
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Российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, с 2016 года входит в ПАО НК «Роснефть». Полное наименование - Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная компания „Башнефть“». Главный офис расположен в городе Уфе.
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