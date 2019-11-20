Экономика
ТАСС«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»
Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника. Об этом говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Здоровье
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Энергетика
Россия и Молдавия продлили контракт на поставку российского газа
РФ продолжит осуществлять свои поставки газа в Молдавию в следующем году на условиях действующего контракта, о достижении такой договорённости в ходе совместных переговоров рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.
Авто
Внедорожник GAC GS8 добрался до рынка России
Новый внедорожник GAS GS8, российские продажи которого начнутся уже в декабре, добрался до дилеров.
Общество
С 22 ноября в России подорожают справки на «права»
В пятницу, 22 ноября, в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интернет
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
Общество
Нитки подводного трубопровода всплыли на поверхность в Карском море
В прошлом году всплывала первая труба. Сейчас стало известно о всплытии нитки под номером 4. В «Газпроме» их называют резервными.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Футбол
Морено об уходе из сборной Испании: «Моя совесть чиста, я человек своего слова»
Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено прокомментировал свой уход с занимаемого поста.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Музыка
Объявлены номинанты на премию «Грэмми»
Решение связывают со скандалом вокруг 60-й премии «Грэмми», когда представительницы музыкальной индустрии потребовали отставки президента Американской академии звукозаписи Нила Портнова из-за того, что на церемонии, по их мнению, было представлено слишком мало женских выступлений.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Хоккей
«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли ярославский "Локомотив" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Политика
Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле
21 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства, так как не смог его сформировать.
Происшествия
В Киеве умер избитый пасынком ветеран «АТО»
Культура
Российский участник Детского Евровидения госпитализирован
Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
Политика
Студенты вышли на пикет против очередного срока ректора МГУ
Студенты вышли на пикет против очередного срока ректора МГУ Студенты вышли на пикет против внесения поправок в законопроект, согласно которому Путин может неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПБГУ после достижения ими предельного возраста (65 лет).
Футбол
Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
Шоу-бизнес
Счастливая и бодрая Пугачева спела на сцене с друзьями молодости
Попутно Примадонна танцевала и активно улыбалась.
Авто
В Лос-Анджелесе Kia представит новый компактный кроссовер
Уже совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, накануне которого компания Kia анонсировала дебют нового кроссовера.
Общество
«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции
Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Транспорт
Первых пассажиров МЦД без валидации карты «Тройка» штрафовать не будут
Ранее сообщалось, что пассажирам необходимо будет перепрограммировать в кассах или автоматах по продаже билетов карту "Тройка" для возможности оплаты проезда на Московских центральных диаметрах и бесплатной пересадки на них с метро и МЦК.
Политика
Путин рассказал об отношениях с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» в среду, 20 ноября, рассказал, какие отношения у него с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Общество
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.