Экономика

ТАССТАСС«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»

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Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника. Об этом говорится в сообщении компании.
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«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»

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