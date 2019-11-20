Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника. Об этом говорится в сообщении компании.

«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»

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