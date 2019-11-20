Экономика
ТАСС«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»
Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника. Об этом говорится в сообщении компании.
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Путин видит объяснение падения добычи «Башнефти» в застарелых проблемах компании
Finam.Ruвчера в 07:08
«Роснефть» ответила на критику инвестора, задавшего неудобный вопрос Путину
Красная веснавчера в 13:00
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Политика
Зеленский пообещал вернуть технику на прибывшие из России корабли
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Политика
Комитет Сената США одобрил назначение Джона Салливана послом в России
Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам утвердил первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Москве.
Фигурное катание
Загитова и Косторная начали тренировку на Гран-при Японии
В 7:00 по московскому времени на лёд вышли девушки, в числе которых три россиянки — Алина Загитова, Алена Косторная и Софья Самодурова.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Здоровье
Сегодня в Бердске откроют детское отделение поликлиники после ремонта
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.
Армия и оружие
Российские «Панцири» защитили авиасалон в Дубае
Зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С" предназначен для непосредственного прикрытия вверенного объекта и поражения воздушных целей в радиусе 20 километров на высоте до 15 км. Система захвата и сопровождения целей многоканальная, одновременно "Панцирь" может вести до 10 объектов, обстреливая четыре наиболее опасных.
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Собчак поспорила с Гай Германикой из-за права женщин на аборт
Валерия Гай Германика дала большое интервью для передачи «Осторожно, Собчак!». Ведущая поспорила с режиссером из-за права женщин на аборт.
Здоровье
Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза
В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Общество
Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос
Рязанский добавил, что ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Игры
Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Общество
Водительская медкомиссия вырастет в цене
Документ корректирует приказ 344Н, касающийся требований к освидетельствованию водителей: если претендентов на права и желающих их продлить отправляли на анализы при наличии подозрений у психиатра или нарколога, то теперь этот пункт становится обязательным.
Политика
В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»
В американском сенате заявили о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Хоккей
Данис Зарипов набрал 600-е очко за «Ак Барс»
Опытный форвард добрался до юбилея в 600 набранных очков за «Ак Барс», информирует команда в «Твиттере».
Авто
Кроссовер Aston Martin DBX представлен официально
Компания Aston Martin представила на автосалоне в Лос-Анджелесе первый в своей истории кроссовер - DBX.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Футбол
Оскорблявшим Дзюбу фанатам могут запретить посещать Евро-2020
РФС планирует добиться того, чтобы оскорблявшим форварда Артема Дзюбу фанатам запретили посещать игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Транспорт
Путин откроет платную трассу М-11 Москва-Петербург
Новая трасса начинается от МКАД в Москве и примыкает к КАД в Петербурге. Общая протяженность трассы – 669 километров.
Общество
Васильев доложил Путину о проблемах с рабочими местами в Дагестане
Общество
Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
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РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
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Хоккей
«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.