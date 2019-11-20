Экономика

ТАССТАСС«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»

Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника. Об этом говорится в сообщении компании.
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«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»

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Независимая газета00:00
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Российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, с 2016 года входит в ПАО НК «Роснефть». Полное наименование - Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная компания „Башнефть“». Главный офис расположен в городе Уфе.
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