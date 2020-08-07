«Роснефть» опровергла свою причастность к задержанным в Белоруссии

«Роснефть» сделала свое заявление в связи с тем, что в российских СМИ появилась информация о том, что задержанные в Белоруссии 33 российских гражданина направлялись через Белоруссию транзитом в Венесуэлу и у них имелись трудовые договора подписанные с дочерним предприятием компании «Роснефть».