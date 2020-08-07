Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

«Роснефть» опровергла свою причастность к задержанным в Белоруссии

«Роснефть» сделала свое заявление в связи с тем, что в российских СМИ появилась информация о том, что задержанные в Белоруссии 33 российских гражданина направлялись через Белоруссию транзитом в Венесуэлу и у них имелись трудовые договора подписанные с дочерним предприятием компании «Роснефть».В источнике
С чего всё началось
«На фоне успехов "Роснефти" в реализации новых крупных проектов отдельные конкуренты, не готовые к честному соперничеству в рыночных условиях, прибегают к провокациям как инструменту недобросовестной конкуренции», — говорится
 в заявлении госкомпании.
Компания05:32
Подробнее о событии
Известия

«Роснефть» опровергла причастность к задержанным в Белоруссии «боевикам»

Известия08:22
ТАСС

«Роснефть» назвала провокацией ее упоминание в истории с задержанием россиян в Белоруссии

ТАСС05:46
Вести.Ru

Причастность сотрудников «Роснефти» к ситуации в Белоруссии была опровергнута компанией. Новости на «России 24»

Вести.Ru07:40
Эхо Москвы

«Роснефть» назвала вымыслом утверждения о причастности компании к событиям в Белоруссии

Эхо Москвы06:32
Комсомольская правда

В «Роснефти» назвали провокацией заявления о причастности сотрудника компании к задержанным в Минске россиянам

Комсомольская правда06:27
REGNUM

«Роснефть» ответила на сообщения о причастности к ситуации в Белоруссии

REGNUM05:58
РБК

«Роснефть» отвергла причастность к задержанным в Белоруссии «боевикам»

РБК06:41

Дегтярев хочет отменить запрет Фургала на полеты чиновников бизнес-классом

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил разрешить местным чиновникам пользоваться бизнес-классом в самолетах и купе повышенной комфортности в поездах.
Коммерсантъ10:24
94

В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах в отношении компании

Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, а также сделок, касающихся соцсети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними предприятиями.
Инфорос06:36