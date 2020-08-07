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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

«Роснефть» опровергла свою причастность к задержанным в Белоруссии

«Роснефть» сделала свое заявление в связи с тем, что в российских СМИ появилась информация о том, что задержанные в Белоруссии 33 российских гражданина направлялись через Белоруссию транзитом в Венесуэлу и у них имелись трудовые договора подписанные с дочерним предприятием компании «Роснефть».В источнике
С чего всё началось
«На фоне успехов "Роснефти" в реализации новых крупных проектов отдельные конкуренты, не готовые к честному соперничеству в рыночных условиях, прибегают к провокациям как инструменту недобросовестной конкуренции», — говорится
 в заявлении госкомпании.
Компания05:32
Подробнее о событии
Известия

«Роснефть» опровергла причастность к задержанным в Белоруссии «боевикам»

Известия08:22
ТАСС

«Роснефть» назвала провокацией ее упоминание в истории с задержанием россиян в Белоруссии

ТАСС05:46
Вести.Ru

Причастность сотрудников «Роснефти» к ситуации в Белоруссии была опровергнута компанией. Новости на «России 24»

Вести.Ru07:40
Эхо Москвы

«Роснефть» назвала вымыслом утверждения о причастности компании к событиям в Белоруссии

Эхо Москвы06:32
Комсомольская правда

В «Роснефти» назвали провокацией заявления о причастности сотрудника компании к задержанным в Минске россиянам

Комсомольская правда06:27
REGNUM

«Роснефть» ответила на сообщения о причастности к ситуации в Белоруссии

REGNUM05:58
РБК

«Роснефть» отвергла причастность к задержанным в Белоруссии «боевикам»

РБК06:41

Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
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Самедов: сыграл в Кубке России, получается, что возобновил карьеру

Чемпион России в составе московского "Спартака" и бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил РИА Новости, что возобновил карьеру футболиста в составе команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Знамя" (Ногинск).
РИА Новости06:49

В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4

По информации руководителя российского миротворческого Центра контр-адмирала Александра Щербицкого, турецкое командование принимает определенные меры для уничтожению боевиков, действующих вдоль стратегической трассы М, связывающей провинцию Латакия с крупным городом Алеппо.
Российская газета08:32
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Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата и последствия этого будут хуже, чем последствия пандемии COVID-19.
РИА Новости08:47
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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