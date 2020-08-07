«Роснефть» опровергла свою причастность к задержанным в Белоруссии
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«Роснефть» сделала свое заявление в связи с тем, что в российских СМИ появилась информация о том, что задержанные в Белоруссии 33 российских гражданина направлялись через Белоруссию транзитом в Венесуэлу и у них имелись трудовые договора подписанные с дочерним предприятием компании «Роснефть».В источнике
С чего всё началось
«На фоне успехов "Роснефти" в реализации новых крупных проектов отдельные конкуренты, не готовые к честному соперничеству в рыночных условиях, прибегают к провокациям как инструменту недобросовестной конкуренции», — говорится
в заявлении госкомпании.
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