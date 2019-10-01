Энергетика

ФедералПрессФедералПресс«Роснефть» открыла новое месторождение на шельфе Сахалина

Сроки ввода в эксплуатацию нового месторождения определят в ходе дальнейшего развития проекта. Всего «Роснефть» владеет 55 лицензиями на участки в акваториях морей России.
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Льготы глубокой заморозки

Российская газета12:23

На шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение

REGNUMвчера в 07:46

Компания «Роснефть» нашла на сахалинском шельфе месторождение объемом 2 миллиона тонн

РИА Сахалин-Курилывчера в 23:01

«Роснефть» открыла новое месторождение на шельфе Сахалина

ФедералПрессвчера в 10:41

«Роснефть» открыла месторождение на шельфе Сахалина

News.ruвчера в 09:55

Шельф Сахалина может стать одним из главных нефтегазовых центров России

Агентство нефтегазовой информации05:01

Роснефть на Сахалине открыла месторождение с запасами до 2 млн т нефти

Интерфакс - Россиявчера в 06:45
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
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Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
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Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Наука

В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
РИА Новости 04:09
Политика

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

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Экономика

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
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Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

Российская газета 13:40
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Осенний призыв в России проходит по новым правилам

В этом году, по данным Генштаба, в армию отправятся более 132 тысяч новобранцев.
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Армия и оружие

Появились фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером

В Сети опубликовали фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.
Актуальные Новости 04:44
Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей выпали из окна многоэтажки

Российская газета 13:36
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
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В Москве прощаются с Марком Захаровым

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Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
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Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности

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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
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Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

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Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

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Даже после развода Безос остался самым богатым человеком Америки

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В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина

В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
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Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО

Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.
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В оснащение современной «Оки» можно было бы включить минимальный набор опций, чтобы её цена не превышала 300 – 350 тысяч рублей.
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Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам

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«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

Газета.Ru 13:42
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
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Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
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