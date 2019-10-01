Сроки ввода в эксплуатацию нового месторождения определят в ходе дальнейшего развития проекта. Всего «Роснефть» владеет 55 лицензиями на участки в акваториях морей России.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Политика Макрон приветствовал возвращение России в ПАСЕ Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии ПАСЕ, заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Недвижимость С 1 октября застройщики не смогут получить ЗОСК. Что это значит С 1 октября 2019 года закончился прием заявок от застройщиков жилья на получение заключений о соответствии критериям (ЗОСК), которые могли позволить девелоперам возводить проекты по старым правилам без эскроу-счетов.

Происшествия Полузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию, футболист рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к скандалу с водителем и вызову в полицию, сообщает Mirror.

Спорт Глава РУСАДА счел реальной грозу отстранения России от Олимпиад «Реальна угроза отстранения от двух олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю», – передает «Интерфакс» слова Гануса.

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Культура В Москве простились с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.

Экономика Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Экономика ВТО резко ухудшила прогноз роста мировой торговли на 2019 год Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров.

Политика ГБР взялось за Луценко: на бывшего генпрокурора завели уголовное дело ГБР по заявлению Давида Арахамии, руководителя фракции «Слуги народа» в Верховной Раде, открыло дело против Луценко.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Авто Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.

Здоровье Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.

Общество Врачи онкоцентра имени Блохина, записавшие видеообращение, уволились Минздрав назвал рассказы о маленьких зарплатах детских врачей нарушением профессиональной этики Угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина прокомментировали в учреждении До видеообращения детских онкологов появилась информация о планах 20-25 врачей уволиться 26 детских онкологов НМИЦ им. Блохина подали во вторник, 1 октября, заявления на увольнение, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Гаджеты Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.

Космос Американские корабли с экипажами полетят к МКС в 2020 году Новые американские пилотируемые корабли Crew Dragon компании SpaceX и Starliner компании Boeing впервые полетят с экипажами на МКС в 2020 году.

Политика Президент Грузии призвала вести диалог с Россией Тбилиси и Москва должны вести диалог, утверждает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Политика МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Политика Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой ранее завершилась панихида по бывшему французскому главе Жаку Шираку.

Шоу-бизнес Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе Телеведущая стала выглядеть еще моложе, чем раньше. Екатерина Андреева вызвала бурное обсуждение в Сети своими новыми снимками с отдыха.

Политика США расширили санкции против России США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».