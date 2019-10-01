Энергетика
ФедералПресс«Роснефть» открыла новое месторождение на шельфе Сахалина
Сроки ввода в эксплуатацию нового месторождения определят в ходе дальнейшего развития проекта. Всего «Роснефть» владеет 55 лицензиями на участки в акваториях морей России.
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Шельф Сахалина может стать одним из главных нефтегазовых центров России
Агентство нефтегазовой информации05:01
Компания «Роснефть» нашла на сахалинском шельфе месторождение объемом 2 миллиона тонн
РИА Сахалин-Курилывчера в 23:01
Роснефть на Сахалине открыла месторождение с запасами до 2 млн т нефти
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
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С 1 октября 2019 года закончился прием заявок от застройщиков жилья на получение заключений о соответствии критериям (ЗОСК), которые могли позволить девелоперам возводить проекты по старым правилам без эскроу-счетов.
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Полузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов
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Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
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В Балашихинском роддоме появился на свет малыш-богатырь
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ВТО резко ухудшила прогноз роста мировой торговли на 2019 год
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ГБР взялось за Луценко: на бывшего генпрокурора завели уголовное дело
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Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
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Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
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Врачи онкоцентра имени Блохина, записавшие видеообращение, уволились
Минздрав назвал рассказы о маленьких зарплатах детских врачей нарушением профессиональной этики Угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина прокомментировали в учреждении До видеообращения детских онкологов появилась информация о планах 20-25 врачей уволиться 26 детских онкологов НМИЦ им. Блохина подали во вторник, 1 октября, заявления на увольнение, сообщает Telegram-канал Life Shot.
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В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
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Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже
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США расширили санкции против России
США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».
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