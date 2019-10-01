Энергетика
ФедералПресс«Роснефть» открыла новое месторождение на шельфе Сахалина
Сроки ввода в эксплуатацию нового месторождения определят в ходе дальнейшего развития проекта. Всего «Роснефть» владеет 55 лицензиями на участки в акваториях морей России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Компания «Роснефть» нашла на сахалинском шельфе месторождение объемом 2 миллиона тонн
РИА Сахалин-Курилывчера в 23:01
Роснефть на Сахалине открыла месторождение с запасами до 2 млн т нефти
Интерфакс - Россиявчера в 06:45
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:07, Вашингтон
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
RT на русском вчера в 17:31
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Советский спорт вчера в 06:02
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета вчера в 21:36
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 29 сентября в 14:26
Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Общество
Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%
В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс вчера в 17:57
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Общество
В России начинают действовать 14 окружных судов общей юрисдикции
Новые окружные суды - девять кассационных и пять апелляционных - начинают работать в России в соответствии с реформой судоустройства.
ТАСС вчера в 17:11
Авто
Российский завод Toyota завершает выпуск четвертого Toyota RAV4
Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.
Автоновости дня вчера в 02:32
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК вчера в 09:36
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н. Н. Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Общество
Новый документ для приема на работу ввели в России
Новый документ для приема на работу ввели в России. Это электронная форма свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Aobe.ru 29 сентября в 12:06
Происшествия
Европротокол становится «безлимитным» по всей России
Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России.
BFM.ru вчера в 21:44
Происшествия
Видео издевательств отца над сестрами Хачатурян было приобщено к делу
Видеозапись с издевательствами Михаила Хачатуряна над своими тремя дочерьми, которые обвиняются в его убийстве, была приобщена к материалам уголовного дела.
Daily Storm вчера в 11:53
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Тома Круза заметили в киевском метро
Газета.Ru вчера в 19:14
Происшествия
В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека
REGNUM вчера в 23:27
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева родилась дочь
29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.
News-24.ru вчера в 07:15
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета вчера в 19:03
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
Агентство Москва вчера в 09:28
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.
Piter.tv вчера в 14:43
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости вчера в 12:13
Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия вчера в 15:36
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru 29 сентября в 17:37
Кино
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 сентября по 6 октября
С 30 сентября ТНТ4 первым среди всех федеральных телеканалов покажет серию лучших американских стендап-концертов и познакомит зрителей с комиками мирового уровня.
Российская газета вчера в 03:00
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22