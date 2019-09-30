Энергетика
ФедералПресс«Роснефть» открыла новое месторождение на шельфе Сахалина
Сроки ввода в эксплуатацию нового месторождения определят в ходе дальнейшего развития проекта. Всего «Роснефть» владеет 55 лицензиями на участки в акваториях морей России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Компания «Роснефть» нашла на сахалинском шельфе месторождение объемом 2 миллиона тонн
РИА Сахалин-Курилывчера в 23:01
Роснефть на Сахалине открыла месторождение с запасами до 2 млн т нефти
Интерфакс - Россиявчера в 06:45
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Хоккей
«Рейнджерс» отправил Кравцова и Шестеркина в фарм-клуб
Нападающий Виталий Кравцов и голкипер Игорь Шестеркин начнут предстоящий сезон в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба из Нью-Йорка.
Спорт-Экспресс вчера в 11:30
Происшествия
«Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле»
Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 03:52
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Общество
Танк не справился с возвышенностью на учениях в Швеции
Экипаж танка после выхода с равнинного участка оказывается перед своеобразным препятствием в виде возвышенности.
Военное обозрение 01:32
Игры
Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android
Компания Activision выпустила Call of Duty Mobile. Мобильная версия шутера уже доступна пользователям iOS и Android.
News.ru 02:29
Армия и оружие
В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад
В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Общество
Вступил в силу запрет хостелов в жилых домах
С 1 октября 2019 года в России запрещено размещать хостелы в многоквартирных жилых домах.
Коммерсантъ 02:08
Космос
«Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС
Число запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС начнут летать космические корабли из США.
Политика Сегодня вчера в 19:51
Политика
Президент Перу и парламент отстранили друг друга от власти
Политический кризис в самой верхушке руководства Перу привёл к тому, что президент страны Мартин Вискарра был вынужден объявить о роспуске парламента, а тот в свою очередь отстранил главу государства и быстро нашёл ему замену.
Life.ru 00:22
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Энергетика
Нефть Brent показала крупнейшее квартальное падение в 2019 году
Нефть марки Brent в третьем квартале показала самое крупное падение в цене по сравнению с предыдущими двумя кварталами этого года.
РБК вчера в 18:46
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Финансы
Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard
Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Коммерсантъ 03:41
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
РИА Новости вчера в 01:39
Общество
Детские онкологи центра Блохина угрожают уволиться в полном составе
Национальный исследовательский медцентр имени Н. Н. Блохина может лишиться детских онкологов. Все врачи написали заявления об увольнении.
Gazeta.SPb вчера в 11:49
Политика
Михаил Бабич стал первым замглавы министра экономического развития
Как отмечает «Интерфакс», до сих пор должность первого заместителя министра оставалась свободной в течение трех лет.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Здоровье
Рекламу сладкого в России призвали ограничить
Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.
Ридус вчера в 02:08
Гаджеты
Новый смартфон Honor 9X начнут продавать 1 октября с 8 ГБ ОЗУ
Сегодня стало известно о начале продаж новой модификации смартфона Honor 9X.
Vevby.ru 03:09
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Экономика
Российские госкомпании захотели приватизировать
Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
Lenta.ru 04:06
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Происшествия
Обрушение моста в Тайване попало на видео
Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.
Lenta.ru 03:28
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21