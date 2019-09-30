Энергетика

ФедералПрессФедералПресс«Роснефть» открыла новое месторождение на шельфе Сахалина

Сроки ввода в эксплуатацию нового месторождения определят в ходе дальнейшего развития проекта. Всего «Роснефть» владеет 55 лицензиями на участки в акваториях морей России.
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