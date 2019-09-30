Энергетика
ФедералПресс«Роснефть» открыла новое месторождение на шельфе Сахалина
Сроки ввода в эксплуатацию нового месторождения определят в ходе дальнейшего развития проекта. Всего «Роснефть» владеет 55 лицензиями на участки в акваториях морей России.
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Компания «Роснефть» нашла на сахалинском шельфе месторождение объемом 2 миллиона тонн
РИА Сахалин-Курилывчера в 23:01
Роснефть на Сахалине открыла месторождение с запасами до 2 млн т нефти
Интерфакс - Россиявчера в 06:45
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Политика
Пушков: Трамп может обидеться на Зеленского
Ранее Пушков заявлял, что читает глупым заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Российская газета 01:04
Здоровье
Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ
Врач подчеркнул, что прием антибиотиков без назначения специалиста может навредить здоровью, поскольку обладают серьезными побочными эффектами, как аллергия, угнетение функции печени и почек, снижение иммунитета.
Известия вчера в 10:58
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
Воспитанница дома-интерната на Сахалине умерла от ожогового шока
В Тымовском районе Сахалина в доме-интернате для умственно отсталых детей воспитанница умерла от ожогов после принятия ванны с кипятком.
Газета.Ru 00:26
Армия и оружие
Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету
На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.
Известия 00:24
Общество
В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли во вторник утром в связи с возможным подъемом уровня воды до опасных значений, говорится в сообщении Дирекции КЗС.
РИА Новости 01:11
Игры
Владельцы ПК смогут играть в Call of Duty: Mobile уже в октябре
С 1 октября 2019 года геймеры смогут играть в Call of Duty: Mobile при помощи клавиатуры и мыши на ПК.
REGNUM 29 сентября в 14:47
Общество
В России появился новый обязательный документ для приёма на работу
Правлением Пенсионного фонда России утверждён порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Вести Подмосковья 29 сентября в 06:42
Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
Есть шанс приобрести значимое знакомство и неплохо подзаработать, но при условии, что вы откажетесь от старых представлений о своей натуре и разрешите конфликты внутри семьи: выясните все причины обид с родными и близкими.
Primpress.ru вчера в 23:36
Происшествия
В Купчино каршеринг сбил трех пешеходов на «зебре»
Вечером 30 сентября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали три пешехода, их сбил автомобиль каршеринга.
АБН вчера в 17:41
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Спорт
WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории
Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 06:59
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева родилась дочь
29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.
News-24.ru вчера в 07:15
Политика
Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
В онкоцентре Блохина раскрыли уровень зарплат сотрудников
26 врачей онкоцентра имени Блохина выступили с видеообращением, где потребовали отстранения нового руководства, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники.
News.ru вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Политика
Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы
Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Спорт
Тренер Ласицкене: «Ни в коем случае мы не говорим о смене гражданства»
Спорт-Экспресс 01:25
Армия и оружие
Танк Т-80БВМ при модернизации получил систему управления огнем от Т-90
Модернизированный танк Т-80БВМ оснастили такой же системой управления огнем, как и танки Т-90 и Т-72Б3, с целью унификации изделий.
ТАСС 01:13
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Футбол
Новый игрок «Ростова» Павел Мамаев рассказал о жизни в тюрьме
Новый полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о том, как провёл год в тюрьме.
Donday.ru вчера в 18:59
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Происшествия
Европротокол становится «безлимитным» по всей России
Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России.
BFM.ru вчера в 21:44
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Политика
Глава МИД Индии: Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, закупать ли военную технику у РФ
Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и вопроса приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС вчера в 23:55