Экономика
РИА НовостиРоснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей
"Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании.
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с чего всё началось
Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.РБК10:00
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Кино
Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом
В беседе с изданием Slash Film режиссер оригинальной ленты с Киану Ривзом Фрэнсис Лоуренс («Я – легенда») решил прокомментировать ситуацию.
Киноафиша России 07:30
Общество
На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания
В центре Москвы на Лубянке полиция начала задерживать участников акции в поддержку фигурантов уголовного дела организации «Новое величие».
РБК 12:15
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Футбол
Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Происшествия
В Петербурге в перестрелке на проспекте Маршала Жукова ранили мужчину
На юго-западе Санкт-Петербурга в результате конфликта был ранен мужчина.
РБК 12:26
Общество
В Воронежской области открывают рестораны, музеи и библиотеки
Воронеж, 16 июля 2020, 18:48 — REGNUM Рестораны, музеи и библиотеки смогут открыться в Воронежской области.
REGNUM 11:48
Политика
Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19
Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
Общество
Москвичам рассказали, как записаться на ПЦР-тестирование
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве 16 июля открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в поликлиниках.
Вечерняя Москва 11:18
Политика
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы парламента в 2019 году.
Piter.tv 09:21
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Общество
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
РБК вчера в 18:51
Политика
Польша отозвала сотрудников постпредства при ООН из-за пранка с Дудой
Польша отозвала двух сотрудников своего постпредства при ООН после звонка российских пранкеров президенту страны Анджею Дуде, сообщило РИА новости со ссылкой на сообщение польского МИД.
Радио Sputnik 12:26
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
Общество
Авиасообщение между Россией и Турцией возобновится с 15 июля
Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции.
Дождь вчера в 06:12
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Армия и оружие
Су-25СМ3 назвали «огнедышащим летающим танком» в Великобритании
Россия применяет "огнедышащий летающий танк" с передовым оружием.
Российская газета 03:43
Здоровье
Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц
Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY вчера в 12:38
Происшествия
В США полицейский заставил бездомного лизать общественный писсуар
В американском городе Гонолулу, штат Гавайи, бывшего полицейского Джона Рабаго приговорили к четырем годам тюрьмы за то, что он заставил бездомного мужчину лизать общественный писсуар.
Lenta.ru 11:18
Футбол
«Рубин» и «Ростов» представили составы на матч 29-го тура
Опубликованы стартовые составы матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Ростовом».
Матч ТВ 09:43
Здоровье
Федеральное СМИ назвало аномальной ситуацию с COVID в Алтайском крае
Несмотря на коронавирус, смертность в России почти не выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года — разница составила 2,5 тысячи человек Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в стране, в Алтайском крае наблюдается значительный рост инфицированных, сообщает BFM.
Толк 04:57
Общество
Названы пять районов Петербурга с высокой заболеваемостью COVID-19
Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:09 — REGNUM Невский, Приморский, Красносельский, Кировский и Адмиралтейские районы оказались в топ-5 по количеству заболевших COVID-19 на 100 тысяч человек населения.
REGNUM 10:09
Технологии
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру 10:19
Общество
Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter
В числе компрометированных аккаунтов – учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантропа Билла Гейтса.
Ведомости вчера в 17:46