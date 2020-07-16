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с чего всё началось

"Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании.

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

Общество В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл. 18

Футбол Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 63

Общество Москвичам рассказали, как записаться на ПЦР-тестирование Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве 16 июля открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в поликлиниках. 15

Политика Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by. 47

Политика Польша отозвала сотрудников постпредства при ООН из-за пранка с Дудой Польша отозвала двух сотрудников своего постпредства при ООН после звонка российских пранкеров президенту страны Анджею Дуде, сообщило РИА новости со ссылкой на сообщение польского МИД.

Общество ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова. 1

Политика Памфилова допустила перенос единого дня голосования Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней. 540

Происшествия В США полицейский заставил бездомного лизать общественный писсуар В американском городе Гонолулу, штат Гавайи, бывшего полицейского Джона Рабаго приговорили к четырем годам тюрьмы за то, что он заставил бездомного мужчину лизать общественный писсуар.

Здоровье Федеральное СМИ назвало аномальной ситуацию с COVID в Алтайском крае Несмотря на коронавирус, смертность в России почти не выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года — разница составила 2,5 тысячи человек Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в стране, в Алтайском крае наблюдается значительный рост инфицированных, сообщает BFM. 56