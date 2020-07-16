Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

"Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании.
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с чего всё началось

Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.
РБК10:00

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«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК

Коммерсантъ12:26

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

Газета.Ru11:42

«Роснефть» отзывает иск к РБК из-за публикации о бывших активах в Венесуэле

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«Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

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РБК12:09

«Роснефть» отозвала 43-миллионный иск к РБК после публикации издания со словами сожаления

Фонтанка.Ру11:35

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

РИА Новости10:41
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Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом

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В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
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Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
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Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

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В Петербурге в перестрелке на проспекте Маршала Жукова ранили мужчину

На юго-западе Санкт-Петербурга в результате конфликта был ранен мужчина.
РБК 12:26
Общество

В Воронежской области открывают рестораны, музеи и библиотеки

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Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19

Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
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Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году

Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы парламента в 2019 году.
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Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
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Общество

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
РБК вчера в 18:51
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Политика

Польша отозвала сотрудников постпредства при ООН из-за пранка с Дудой

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Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
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Алюминиевую фигуру Дзюбы обезглавили в Подмосковье

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Авиасообщение между Россией и Турцией возобновится с 15 июля

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции.
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Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
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Су-25СМ3 назвали «огнедышащим летающим танком» в Великобритании

Россия применяет "огнедышащий летающий танк" с передовым оружием.
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Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц

Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
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В США полицейский заставил бездомного лизать общественный писсуар

В американском городе Гонолулу, штат Гавайи, бывшего полицейского Джона Рабаго приговорили к четырем годам тюрьмы за то, что он заставил бездомного мужчину лизать общественный писсуар.
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Опубликованы стартовые составы матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Ростовом».
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Федеральное СМИ назвало аномальной ситуацию с COVID в Алтайском крае

Несмотря на коронавирус, смертность в России почти не выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года — разница составила 2,5 тысячи человек Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в стране, в Алтайском крае наблюдается значительный рост инфицированных, сообщает BFM.
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Общество

Названы пять районов Петербурга с высокой заболеваемостью COVID-19

Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:09 — REGNUM Невский, Приморский, Красносельский, Кировский и Адмиралтейские районы оказались в топ-5 по количеству заболевших COVID-19 на 100 тысяч человек населения.
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Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

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Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter

В числе компрометированных аккаунтов – учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантропа Билла Гейтса.
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