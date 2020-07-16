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с чего всё началось

"Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании.

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

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