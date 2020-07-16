Экономика

BFM.ruBFM.ru«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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с чего всё началось

Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

В июле-июне между РБК и ОАО «НК Роснефть» был проведён ряд консультаций относительно содержания статьи под заголовком «Рязанский ЧОП стал владельцем бывшего проекта «Роснефти» в Венесуэле», опубликованной на сайте www.rbc.ru 14.05.2020 года.
РБК10:00

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«Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

Ведомости11:10

Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

РБК10:00

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

Говорит Москва10:45

«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

BFM.ru10:44

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

Дождь10:43

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

РИА Новости10:41

«Роснефть» отзывает иск к РБК из-за публикации о бывших активах в Венесуэле

ТАСС10:56
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
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