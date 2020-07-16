«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК
Иск был подан из-за публикации «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"» от 14 мая. «Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск»,— заявил представитель «Роснефти» агентству.В источнике
С чего всё началось
Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд
Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.
РБКвчера в 10:00
Подробнее о событии
«Роснефть» отозвала 43-миллионный иск к РБК после публикации издания со словами сожаления
Фонтанка.Рувчера в 11:35