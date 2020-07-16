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КоммерсантъКоммерсантъ

«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК

Иск был подан из-за публикации «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"» от 14 мая. «Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск»,— заявил представитель «Роснефти» агентству.В источнике
С чего всё началось

Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.
РБКвчера в 10:00
Подробнее о событии

«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК

Коммерсантъвчера в 12:26

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 11:42

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 10:41

«Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

Ведомостивчера в 11:10

«Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК на 43 млрд руб

РБКвчера в 12:09

«Роснефть» отзывает иск к РБК из-за публикации о бывших активах в Венесуэле

ТАССвчера в 10:56

«Роснефть» отозвала 43-миллионный иск к РБК после публикации издания со словами сожаления

Фонтанка.Рувчера в 11:35
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Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
РАПСИ14 июля в 10:18
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В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями

Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.
В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями
Игромания.рувчера в 10:00
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СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБКвчера в 11:22
1,6K

ТУСУР запатентовал новое нанопокрытие для защиты космических аппаратов

Ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и сотрудники материаловедческого предприятия Роскосмоса "Композит" получили патент на новое защитное покрытие из модифицированного сульфата бария, которое помогает защитить космические аппараты от перегрева, сообщает в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск15 июля в 02:40
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Фото сильно похудевшей экс-чиновницы МО Васильевой удивили россиян

Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в Оборонсервисе Евгения Васильева за долгое время опубликовала свое фото в Instagram аккаунте и вызвала много положительной реакции.
iReactor15 июля в 09:48
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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известиявчера в 16:07
2,4K

Американский эсминец прошёл через территориальные воды Венесуэлы

По данным портала, эсминец полностью проигнорировал указания венесуэльских военных, которые предупреждали о нарушении границы, и пройдя через территориальные воды, безнаказанно ушёл в нейтральную зону.
News.ruвчера в 08:31
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русскомвчера в 15:16
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Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета15 июля в 09:18
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Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ruвчера в 08:35
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