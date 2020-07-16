В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями

Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.