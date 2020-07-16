Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

"Роснефть" отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя крупнейшей российской нефтяной компании.
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Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.
РБКвчера в 10:00

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«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК

Коммерсантъвчера в 12:26

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 11:42

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 10:41

«Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

Ведомостивчера в 11:10

«Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК на 43 млрд руб

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«Роснефть» отзывает иск к РБК из-за публикации о бывших активах в Венесуэле

ТАССвчера в 10:56

«Роснефть» отозвала 43-миллионный иск к РБК после публикации издания со словами сожаления

Фонтанка.Рувчера в 11:35
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 15 июля в 08:12
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Здоровье

Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Общее число умерших достигло 142 За последние 24 часа в Алтайском крае умерло еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ 15 июля в 23:37
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"Газпром" окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году. Сейчас идёт процедура оформления.
Piter.tv 15 июля в 03:13
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

РБК вчера в 08:59
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости вчера в 22:01
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
Советский спорт вчера в 17:17
Политика

Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне

Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости вчера в 17:56
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Армия и оружие

Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
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Политика

Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»

Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Общество

Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям

Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости вчера в 18:47
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Общество

Останки Николая II могут идентифицировать с помощью модели его шляпы

RT на русском вчера в 19:57
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
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Экономика

Власти решили изменить порядок назначения главы набсовета ВЭБа

Комментируя изменения, которые уже внесены в Госдуму, председатель ВЭБа заявил, что госкорпорация продолжит реализацию ранее утвержденного наблюдательным советом стратегического плана по дополнительному привлечению в экономику страны до 10 трлн рублей к 2024 году.
РБК 00:00
Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru вчера в 14:39
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Шоу-бизнес

Агутин рассказал о спасении брака с Варум после его измены

Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене.
VSE42.RU вчера в 23:01
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник 15 июля в 06:35
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
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Происшествия

Полиция нашла пропавшую в Иркутске 12-летнюю девочку

ИА Альтаир вчера в 23:58
Футбол

Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро

Общественная служба новостей вчера в 13:08
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

В начале недели появилась информация о том, что на территории Российской Федерации планируется ввести запрет на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей.
Новые автомобили 00:13
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Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
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Здоровье

Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

Почему клонит в сон на работе и как с этим бороться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ, доктор Зухра Павлова.
РИА Новости вчера в 23:12
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Наука

Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

В Соединенных Штатах исследовали, как сети мобильной связи нового поколения могут воздействовать на живые организмы.
Городовой 14 июля в 14:15
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Происшествия

В Шушенском районе мужчина похитил 4-летнего ребенка

По предварительной версии следствия, мужчина, проживающий в Краснодарском крае, приехал в Шушенский район к своей бывшей гражданской супруге.
Среда24 вчера в 09:26
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Происшествия

Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
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Гаджеты

NAS-хранилище TerraMaster F4-422 оборудовано портом 10GbE

3DNews вчера в 00:30
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Политика

Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме

После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
Газета.Ru вчера в 08:41
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Происшествия

В районе Амурской области из-за сильного ветра объявлен режим ЧС

Благовещенск, 17 июля 2020, 07:00 — REGNUM В Октябрьском районе Амурской области власти объявили режим ЧС после прохождения грозового фронта с сильным ветром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Общество

СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки

Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более чем 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
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