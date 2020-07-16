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с чего всё началось

"Роснефть" отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя крупнейшей российской нефтяной компании.

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

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