Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

"Роснефть" отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя крупнейшей российской нефтяной компании.
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Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.
РБКвчера в 10:00

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«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК

Коммерсантъвчера в 12:26

«Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК на 43 млрд руб

РБКвчера в 12:09

«Роснефть» отозвала 43-миллионный иск к РБК после публикации издания со словами сожаления

Фонтанка.Рувчера в 11:35

«Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

Ведомостивчера в 11:10

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 11:42

«Роснефть» отзывает иск к РБК из-за публикации о бывших активах в Венесуэле

ТАССвчера в 10:56

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 10:41
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Происшествия

СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала

Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
РАПСИ вчера в 11:23
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Происшествия

В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
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Технологии

В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Planet Today вчера в 08:12
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Общество

Мурашко оценил заполняемость «коронавирусных» коек в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о заполняемости коек для пациентов с коронавирусом на сегодняшний день.
Невские Новости 05:19
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Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
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Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
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Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
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Единоборства

Поклонники восхитились пикантным фото бойца MMA Александры Албу

На личной страничке в Instagram Александра Албу, боец ММА, опубликовала откровенный фотоснимок. На фото девушка лежит в постели.
ИнфоСМИ 06:00
Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
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Здоровье

В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд

В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
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Общество

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

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Общество

Граждане России смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Ряд граждан в августе текущего года сможет получить сразу три пособия, выплаты будут суммироваться.
Экономика сегодня 05:07
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
РБК вчера в 00:00
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Здоровье

97 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

На 17 июля в Ростовской области у 11 214 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 267 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:29
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Футбол

«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ

Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
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Авто

Мировое производство Nissan сокращается на 30%

SpeedMe 05:02
Политика

Кремль оценил решение перенести акцию «Бессмертный полк»

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Происшествия

Житель Татарстана задержан за организацию убийства в 2003 году

В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан мужчина, которого подозревают в организации убийства, совершенного в 2003 году.
Pravda.Ru вчера в 22:57
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Происшествия

«Омбудсмен полиции» стал фигурантом уже семи уголовных дел

В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено еще два уголовных дела, всего их стало семь, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.
Интерфакс 05:37
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Общество

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск.
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Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
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Общество

Аналитики назвали самые опасные и безопасные районы Москвы

Районы Северное Измайлово и Перово на востоке Москвы лидируют по числу регистрируемых происшествий, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности».
Коммерсантъ 06:30
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Происшествия

Полицейский убил пытавшегося совершить самоубийство мужчину

Жительница американского города Кольервилл, штат Теннесси, подала в суд на городские власти и полицейского, который убил ее мужа, пытавшегося совершить самоубийство.
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Общество

Вторая половина лета в Петербурге обойдется без аномальной жары

Вторая половина лета в России станет теплой, но неоднородной с точки зрения погоды.
Peterburg2.ru вчера в 07:40
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Политика

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
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