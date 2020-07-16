Экономика
Газета.Ru«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей
"Роснефть" отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя крупнейшей российской нефтяной компании.
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с чего всё началось
Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.РБК10:00
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Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
CT news вчера в 21:06
Происшествия
На Сереброплавильном заводе в Барнауле произошёл пожар
В ночь с 16 на 17 июля барнаулец Евгений Кучинёв сообщил в своём facebook о возгорании здания на территории второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода.
ПолитСиб.Ру 22:55
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ 05:24
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 22:51
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Солнце на небе Анна Рыжкова © ИА Красная Весна "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", — заявил научный руководитель, добавив, что такие перепады погоды будут чередоваться.
REGNUM 08:33
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего потушен спустя четыре дня
Пожар на корабле Военно-морских сил (ВМС) США Bonhomme Richard на военной базе в Сан-Диего потушен спустя четыре дня, сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя командования Тихоокеанского флота США контр-адмирала Филипа Собека.
Газета.Ru 18:15
Армия и оружие
США намерены наладить производство вооружения СССР
США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
Газета.Ru 05:51
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 14 июля в 12:51
Общество
В Черемшане в выходные дни ожидаются осадки
В ближайшую неделю температура воздуха днем 26 – 28 градусов, ночью ожидается 16 – 19 градусов тепла.
Наш Черемшан 08:01
Здоровье
Пандемия COVID-19 грозит переходом в эпидемию ожирения
После ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, мир может погрузиться в эпидемию ожирения, считают ученые университета Копенгагена.
Известия 17:10
Авто
Стартовало производство нового самосвала КамАЗ-6595
Стало известно, что в Набережных Челнах началась тестовая сборка очередной модели нового семейства грузовиков с кабиной К5 — самосвала КАМАЗ-6595.
32CARS.ru вчера в 11:47
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Экономика
В России с 1 августа будут увеличены выплаты работающим пенсионерам
Перерасчет проводится ежегодно В России с 1 августа будут увеличены выплаты работающим пенсионерам.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан 14 июля в 01:54
Общество
Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж в США
Вашингтон, 17 июля 2020, 01:51 — REGNUM Книга племянницы американского президента Мэри Трамп в первый день продаж была распродана тиражом в 950 тысяч экземпляров, передает телеканал CNN со ссылкой на издателя Simon and Schuster.
REGNUM 18:51
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
Авто
В России началось производство нового седана Kia
Бизнес-седан Kia K5, пришедший на смену модели Optima, встал на конвейер калининградского «Автотора», сообщила в среду пресс-служба марки Kia.
Журнал Авто.ру вчера в 07:49
Общество
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости 22:01
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Происшествия
В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
Красноярские следователи возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка у матери бывшим сожителем, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
РИА Новости 23:35
Хоккей
Василевский третий раз подряд номинирован на «Везина Трофи»
Россиянин третий раз подряд претендует на «Везина Трофи». Выигрывал награду он только в прошлом сезоне.
Спорт-Экспресс 20:27
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Наука
В Массачусетсе разработали модель ориентирования в пространстве для роботов
Согласно сообщению, разработанная модель применяется при сборке роботов и позволяет роботам создавать 3D-карту окружающего пространства.
ИА Красная Весна 12:40
Политика
Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»
Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ 22:22