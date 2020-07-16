Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

"Роснефть" отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя крупнейшей российской нефтяной компании.
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Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.
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