Экономика

REGNUMREGNUM«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

Москва, 16 июля 2020, 19:15 — REGNUM Российская госкорпорация «Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей. Об этом 16 июля сообщил представитель «Роснефти».
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Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.
РБКвчера в 10:00

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«Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

Ведомостивчера в 11:10

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 11:42

«Роснефть» отозвала 43-миллионный иск к РБК после публикации издания со словами сожаления

Фонтанка.Рувчера в 11:35

«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК

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«Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК на 43 млрд руб

РБКвчера в 12:09

«Роснефть» отзывает иск к РБК из-за публикации о бывших активах в Венесуэле

ТАССвчера в 10:56

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 10:41
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Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
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Происшествия

На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 17 июля 2020, 10:44 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 17 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
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Происшествия

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

RT на русском 01:46
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Наука

Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы

Сайт интересных новостей вчера в 19:56
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка.
ТАСС 03:40
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 01:14
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Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
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Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

BFM.ru 02:50
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Общество

В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов

Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду.
ТАСС вчера в 23:22
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Общество

В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей

РИА Новости 02:01
Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском вчера в 00:55
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Космос

NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года

МИР 24 вчера в 20:53
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Футбол

«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне

По итогам досрочно завершившегося сезона ФНЛ «Химки» стали вторыми и получили возможность повышения в классе.
ProstoProSport 04:10
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Общество

51 человек заболел коронавирусом в Тульской области за сутки

За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:38
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Политика

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

REGNUM вчера в 18:49
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Политика

Конгрессмен США подготовит законопроект против «российских хакеров»

Законопроект против "российских хакеров" появится в ближайшее время.
Народные новости 04:16
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Здоровье

На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков

Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
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Здоровье

228 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 17 июля в Алтайском крае у 6 983 человек подтверждено инфицирование COVID-19, в числе заболевших 693 ребенка.
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Шоу-бизнес

Первую семью продюсера Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Как сообщает Telegram-канал Mash, компания «Бенефит» подала в суд на родственников Иосифа Пригожина - они задолжали ей почти 4 000 000 рублей согласно договору финаренды.
Live24 вчера в 04:42
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Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Общество

Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 11:56
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Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
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Политика

Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
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Транспорт

Обязательные пломбы для крымских грузов отменены

Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ вчера в 14:16
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Экономика

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru вчера в 17:15
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