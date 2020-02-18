с чего всё началось

В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.

«Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции

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