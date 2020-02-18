Политика
Газета.Ru«Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции
В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.
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с чего всё началось
Минфин США ввел санкции в отношении Rosneft Trading, швейцарского трейдера «Роснефти», и президента этой структуры Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью.Коммерсантъ12:54
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Биатлон
Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве
Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
Армия и оружие
В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии
Армия и оружие
Советник главы ЛНР рассказал, как ВСУ готовились к провокации в Донбассе
Обострение в Донбассе Киев обвинил Народную милицию ЛНР в том, что утром во вторник, 18 февраля, по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины был открыт артиллерийский огонь.
Политика
Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции
Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Происшествия
ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков
ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.
Политика
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще «аукнутся»
В 2014 году Вашингтон ввел санкции против Москвы из-за ситуации на Украине.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Футбол
Дзюба рассказал о своем отношении к Бузовой: «Прет, как танк»
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба сыграл в ассоциации на ютуб-канале Gena Miller, в числе прочего поделившись мнением о популярной певице Ольге Бузовой.
Происшествия
Убивший утюгом дочь отец рассказал о последних минутах жизни малышки
Подозреваемый в убийстве трехмесячной дочки житель Октябрьска признался в содеянном, отметив, что фатальный удар утюгом он нанес не сильно, лишь бы ребенок замолчал.
Хоккей
Овечкин коленом отбил шайбу, летевшую в пустые ворота «Вашингтона»
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Политика
МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса
Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта.
Происшествия
Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Футбол
Федор Смолов забил первый гол мадридскому «Реалу»
Культура
На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»
Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности России в связи с невыдачей делегату американской визы», — говорится в пресс-релизе организации, который приводит ТАСС.
Наука
Треть флоры и фауны может вымереть на Земле за 50 лет
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Политика
Совбез ООН начал заседание по выполнению Минских соглашений
Во вторник, 18 февраля, Совет безопасности ООН в Нью-Йорке начал открытое заседание посвященное пятой годовщине Минских соглашений.
Происшествия