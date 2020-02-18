Политика

Газета.RuГазета.Ru«Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции

В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.
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с чего всё началось
Минфин США ввел санкции
 в отношении Rosneft Trading, швейцарского трейдера «Роснефти», и президента этой структуры Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью.
Коммерсантъ12:54

Подробнее о событии

Венесуэла включит санкции против Rosneft Trading в жалобу в МУС

РИА Новости15:35

«Роснефть» назвала произволом санкции США против «дочки» компании

Rambler News Service14:40

Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» нацеленными на Венесуэлу

РБК16:21

«Роснефть» наказали за торговлю с Венесуэлой

Коммерсантъ12:54

Rosneft Trading попала под санкции США

Finam.Ru10:39

В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США

Интерфакс11:30

Венесуэла пожалуется на санкции против Rosneft Trading в Международный уголовный суд

ТАСС15:11
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Биатлон

Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
Нева Спорт 11:09
Армия и оружие

В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии

RT на русском 15:53
Армия и оружие

Советник главы ЛНР рассказал, как ВСУ готовились к провокации в Донбассе

Обострение в Донбассе Киев обвинил Народную милицию ЛНР в том, что утром во вторник, 18 февраля, по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины был открыт артиллерийский огонь.
ФАН 07:37
Политика

Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции

Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
News.ru вчера в 09:41
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Происшествия

ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков

ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.
RT на русском 12:09
Политика

Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще «аукнутся»

В 2014 году Вашингтон ввел санкции против Москвы из-за ситуации на Украине.
РИА Новости 14:50
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Футбол

Дзюба рассказал о своем отношении к Бузовой: «Прет, как танк»

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба сыграл в ассоциации на ютуб-канале Gena Miller, в числе прочего поделившись мнением о популярной певице Ольге Бузовой.
Sport24.ru 14:35
Происшествия

Убивший утюгом дочь отец рассказал о последних минутах жизни малышки

Подозреваемый в убийстве трехмесячной дочки житель Октябрьска признался в содеянном, отметив, что фатальный удар утюгом он нанес не сильно, лишь бы ребенок замолчал.
Вести.Ru 08:34
Хоккей

Овечкин коленом отбил шайбу, летевшую в пустые ворота «Вашингтона»

Чемпионат вчера в 22:52
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru 07:18
Экономика

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Газета.Ru вчера в 02:14
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска

В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Donday.ru вчера в 01:40
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости вчера в 13:23
Политика

МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса

Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта.
RT на русском 14:11
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru вчера в 10:36
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Футбол

Федор Смолов забил первый гол мадридскому «Реалу»

Четвертая Власть вчера в 01:08
Культура

На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»

Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
ИнфоСМИ 02:10
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
RT на русском 07:20
Политика

В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности России в связи с невыдачей делегату американской визы», — говорится в пресс-релизе организации, который приводит ТАСС.
RT на русском 14:38
Наука

Треть флоры и фауны может вымереть на Земле за 50 лет

Газета DAILY 13:41
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
RT на русском вчера в 20:04
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Общество

Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ

Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
REGNUM 07:39
Политика

Совбез ООН начал заседание по выполнению Минских соглашений

Во вторник, 18 февраля, Совет безопасности ООН в Нью-Йорке начал открытое заседание посвященное пятой годовщине Минских соглашений.
ИА Новороссия 15:32
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
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