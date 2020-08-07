«Роснефть» отвергла причастность к задержанным в Белоруссии «боевикам»
Группа россиян была задержана в Белоруссии 29 июля, власти страны назвали их «боевиками» частной военной компании Вагнера. Москва заявила, что все они являлись сотрудниками ЧОП, были в Белоруссии транзитом и направлялись в одну из стран Латинской Америки.В источнике
С чего всё началось
Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины
29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее.
Комсомольская правдавчера в 16:45
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