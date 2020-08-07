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РБК
РБК

«Роснефть» отвергла причастность к задержанным в Белоруссии «боевикам»

Группа россиян была задержана в Белоруссии 29 июля, власти страны назвали их «боевиками» частной военной компании Вагнера. Москва заявила, что все они являлись сотрудниками ЧОП, были в Белоруссии транзитом и направлялись в одну из стран Латинской Америки.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинили в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее.
Комсомольская правдавчера в 16:45
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РБК

«Роснефть» отвергла причастность к задержанным в Белоруссии «боевикам»

РБК06:41
Эхо Москвы

«Роснефть» назвала вымыслом утверждения о причастности компании к событиям в Белоруссии

Эхо Москвы06:32
ТАСС

«Роснефть» назвала провокацией ее упоминание в истории с задержанием россиян в Белоруссии

ТАСС05:46
Вести.Ru

«Роснефть» прокомментировала историю с «боевиками» и «кураторами»

Вести.Ru06:18
НТВ

«Роснефть» готова судиться из-за вовлечения компании в «белорусскую провокацию»

НТВ06:05
REGNUM

«Роснефть» ответила на сообщения о причастности к ситуации в Белоруссии

REGNUM05:58
Комсомольская правда

В «Роснефти» назвали провокацией заявления о причастности сотрудника компании к задержанным в Минске россиянам

Комсомольская правда06:27

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 23 августа

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Алексей Текслер.
Российская газета03:27
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1K

Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ruвчера в 11:58
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Причиной роста летальности в мире может быть мышьяк в рисе

Выяснилось, что подозрение было отнюдь не случайным.В процессе роста и развития рис потребляет много воды.А вместе с ней – вредный для здоровья мышьяк, который содержится в подземных водах в опасных дозах.
ToDay News Ufa05:07
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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Григорий Родченков добрался до Елены Исинбаевой и Владимира Путина

В беседе с журналисткой Александрой Владимировой, которая вовсе не намеревалась загонять его в угол, ловя на нестыковках (а ведь именно он сажал на допинг российских спортсменов и если была какая-то допинговая система в России, то эта система Родченкова), всё равно видно, как шито белыми нитками.
Спорт уик-энд04:47

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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