«Роснефть» отвергла причастность к задержанным в Белоруссии «боевикам»

Группа россиян была задержана в Белоруссии 29 июля, власти страны назвали их «боевиками» частной военной компании Вагнера. Москва заявила, что все они являлись сотрудниками ЧОП, были в Белоруссии транзитом и направлялись в одну из стран Латинской Америки.