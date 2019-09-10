с чего всё началось

Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Об этом передает корреспондент РБК.

США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой

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