Экономика

ИзвестияИзвестия«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
«Любые попытки ограничить компанию или её дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах… будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей», — говорится в сообщении
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RT на русском09:04

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США допускают введение санкций против «Роснефти»

РИА Новости05:59

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Ведомости08:03

США допустили введение санкций против «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой

Новая газета06:26
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Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.
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