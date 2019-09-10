с чего всё началось

Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».

«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

Политика ЦИК назвал преступлением передачу удостоверений КПРФ штабу Навального Булаев напомнил, что на просторах электронных СМИ появлялась информация, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин мог предоставить штабу Алексея Навального большое количество незаполненных бланков для наблюдателей на избирательных участках.

Музыка От Гречки до «Ленинграда»: вышел сборник каверов на песни Егора Летова Выпуск пластинки с каверами на песни музыканта приурочили к его юбилею. 10 сентября 2019 года Летову должно было исполниться 55 лет.

Общество Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.

Экономика Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.

Здоровье На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца Врачи Сахалинской областной клинической больницы смогли "завести" сердце пациента после почти получасовой остановки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Происшествия Ураган «Фернанд» повредил около 400 школ в Мексике Около 400 школ пострадали от обрушившегося на мексиканский штат Нуэво-Леон тропического шторма «Фернанд», передает телеканал Televisa.

Здоровье Петрозаводчан зовут бесплатно провериться на онкологию Осмотры проведут для всех желающих абсолютно бесплатно и даже без полиса ОМС.

Футбол Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 2:2. Встреча состоялась в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».

Армия и оружие Разработчик раскрыл особенности новейшего корвета «Меркурий» Корвет проекта 20386 будет иметь особую форму корпуса и двигатели, что позволило разработчикам увеличить скорость корабля на развитом волнении.

Происшествия В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.

Происшествия Депутата избили в центре Москвы Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.

Происшествия AP: в Иллинойсе товарный поезд сошел с рельсов Товарный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, частично сошел с рельсов и вызвал пожар во вторник на отрезке железной дороги в 14 км южнее американского города Сент-Луис (штат Иллинойс).

Интернет Баг в Instagram позволяет читать закрытые профили Как пишет американское издание BuzzFeed, любой пользователь Instagram может просматривать сториз и читать посты в закрытых аккаунтах.

Космос Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

Армия и оружие В России создадут двигатель нового поколения В России ведется разработка двигателя нового поколения, который будет устанавливаться не только в самолетах, но и в вертолетах.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone и iPad Apple представила новые модели смартфонов iPhone и седьмое поколение планшетов iPad.

Наука Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.