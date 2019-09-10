с чего всё началось

Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».

«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

Наука Учёные восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров Американские учёные получили новые доказательства верности теории, согласно которой около 65 млн лет назад в результате падения астероида на территории современной Мексики произошла глобальная экологическая катастрофа.

Происшествия Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.

Политика Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.

Армия и оружие МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».

Финансы ЦБ связал падение курса рубля с операциями крупных компаний «В целом в последние три месяца изменения курса рубля объясняются преимущественно внешними факторами, а его динамика совпадает с динамикой других валют стран с формирующимися рынками», — отмечается в отчете ЦБ.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Политика В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.

Политика В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах «Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.

Политика Путин уволил почти 30 полковников и генералов Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Шоу-бизнес Домработница обвинила актера Дмитрия Орлова в изнасиловании 29-летняя уроженка Брянска Лилия Фатехина заявила в эфире программы "На самом деле" на Первом канале, что во времена, когда была домработницей у звезды "Брата-2" и "Сестер" актера Дмитрия Орлова, он ее избил и изнасиловал.

Экономика Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Политика СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.

Общество В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Политика В новой Раде поймали первого «кнопкодава» В новоизбранной Верховной Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства» — за себя и за своего коллегу проголосовал внефракционный народный депутат из Донецкой области Александр Ковалев.

Общество Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.

Происшествия Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.

Политика Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.