Экономика
Известия«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
«Любые попытки ограничить компанию или её дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах… будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей», — говорится в сообщении.RT на русском09:04
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
Наука
Учёные восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров
Американские учёные получили новые доказательства верности теории, согласно которой около 65 млн лет назад в результате падения астероида на территории современной Мексики произошла глобальная экологическая катастрофа.
RT на русском 08:56
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 05:55
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
RT на русском 02:24
Финансы
ЦБ связал падение курса рубля с операциями крупных компаний
«В целом в последние три месяца изменения курса рубля объясняются преимущественно внешними факторами, а его динамика совпадает с динамикой других валют стран с формирующимися рынками», — отмечается в отчете ЦБ.
РБК 10:03
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика
В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Политика
В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах
«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.
РБК 08:46
Политика
Путин уволил почти 30 полковников и генералов
Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Шоу-бизнес
Домработница обвинила актера Дмитрия Орлова в изнасиловании
29-летняя уроженка Брянска Лилия Фатехина заявила в эфире программы "На самом деле" на Первом канале, что во времена, когда была домработницей у звезды "Брата-2" и "Сестер" актера Дмитрия Орлова, он ее избил и изнасиловал.
Московский Комсомолец 08:42
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти
Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.
Ридус 02:42
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Футбол
Агент Жонатаса: «ЦСКА или „Динамо“? Пока не знаю»
Пока не знаю, где именно он окажется, — сказал Фелисиану.
Sportbox.RU 10:41
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
В новой Раде поймали первого «кнопкодава»
В новоизбранной Верховной Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства» — за себя и за своего коллегу проголосовал внефракционный народный депутат из Донецкой области Александр Ковалев.
Украина.ру 10:59
Общество
Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.
Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия
Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека
Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru 06:05
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55