Экономика

ИзвестияИзвестия«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
«Любые попытки ограничить компанию или её дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах… будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей», — говорится в сообщении
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RT на русском09:04

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США допускают введение санкций против «Роснефти»

РИА Новости05:59

США могут ввести санкции против «Роснефти»

Вести.Финанс06:32

США не готовы наложить санкции на «Роснефть» за бизнес в Венесуэле

ТАСС07:00

США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой

РБК07:17

В США допустили введение санкций против «Роснефти»

URA.Ru06:02

«Роснефть» ответила на заявления США о возможности санкций из-за Венесуэлы

Ведомости08:03

США допустили введение санкций против «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой

Новая газета06:26
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Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

РБК 09:53
Наука

Учёные восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров

Американские учёные получили новые доказательства верности теории, согласно которой около 65 млн лет назад в результате падения астероида на территории современной Мексики произошла глобальная экологическая катастрофа.
RT на русском 08:56
Шоу-бизнес

Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре

РИА Новости 01:29
Происшествия

Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск

Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Политика

Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 05:55
Армия и оружие

МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Экономика

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

RT на русском 02:24
Финансы

ЦБ связал падение курса рубля с операциями крупных компаний

«В целом в последние три месяца изменения курса рубля объясняются преимущественно внешними факторами, а его динамика совпадает с динамикой других валют стран с формирующимися рынками», — отмечается в отчете ЦБ.
РБК 10:03
Общество

Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Интерфакс 08:53
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика

В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке

Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Политика

В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах

«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.
РБК 08:46
Политика

Путин уволил почти 30 полковников и генералов

Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Шоу-бизнес

Домработница обвинила актера Дмитрия Орлова в изнасиловании

29-летняя уроженка Брянска Лилия Фатехина заявила в эфире программы "На самом деле" на Первом канале, что во времена, когда была домработницей у звезды "Брата-2" и "Сестер" актера Дмитрия Орлова, он ее избил и изнасиловал.
Московский Комсомолец 08:42
Экономика

Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика

СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти

Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.
Ридус 02:42
Общество

В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро

Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Футбол

Агент Жонатаса: «ЦСКА или „Динамо“? Пока не знаю»

Пока не знаю, где именно он окажется, — сказал Фелисиану.
Sportbox.RU 10:41
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика

В новой Раде поймали первого «кнопкодава»

В новоизбранной Верховной Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства» — за себя и за своего коллегу проголосовал внефракционный народный депутат из Донецкой области Александр Ковалев.
Украина.ру 10:59
Общество

Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.
Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия

Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека

Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Lenta.ru 06:05
Политика

Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением

Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже

В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
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