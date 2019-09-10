с чего всё началось

Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».

«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.

Происшествия В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Шоу-бизнес Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Экономика Разрыв в доходах богатых и бедных регионов растет По данным за семь месяцев, рост доходов консолидированных бюджетов регионов (12,6%) существенно обгонял темпы инфляции как за счет налоговых поступлений, так и за счет межбюджетных трансфертов.

Политика Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.

Общество Более 130 мероприятий подготовят к 800-летию Александра Невского Министр сообщил, что военно-историческим обществом в Ленинградской области проводится работа по созданию масштабного музейно-выставочного комплекса "Ледовое побоище".

Экономика Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.

Политика Путин уволил почти 30 полковников и генералов Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Футбол Скончался бывший защитник «Зенита» Марк Гек Ушел из жизни бывший защитник петербургского футбольного клуба «Зенита» Марк Гек.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.

Политика Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Политика Петербургский избирком хочет отменить итоги муниципальных выборов «Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – говорится в сообщении.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Происшествия В Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов "В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.