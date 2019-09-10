Экономика
Известия«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
«Любые попытки ограничить компанию или её дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах… будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей», — говорится в сообщении.RT на русском09:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Политика
Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.
Интерфакс 12:05
Авто
Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport засняли на тестах
«АвтоВАЗ» вернулся к работе над новым спортивным универсалом LADA Vesta SW Sport.
Автоновости дня 00:53
Наука
Создан «плащ-невидимка», скрывающий объекты от волн воды
Planet Today 07 сентября в 03:31
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Общество
Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
Lenta.ru 11:50
Политика
Медведев рассказал о положении России в G8
Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.
REGNUM 08:50
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика
Российский олигарх загнал Европу в тупик
Окружной суд Хельсинки 10 сентября начал слушание дела российского бизнесмена Бориса Ротенберга против банков Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank, которые заблокировали его счета и тем самым лишили возможности не только платить налоги, но и оплачивать коммунальные счета.
Lenta.ru 13:46
Армия и оружие
В России создадут двигатель нового поколения
В России ведется разработка двигателя нового поколения, который будет устанавливаться не только в самолетах, но и в вертолетах.
Комсомольская правда вчера в 04:51
Происшествия
В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области
Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.
RT на русском 13:03
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Футбол
Соболев назвал лигу, в которой хотел бы продолжить карьеру
Всегда мечтал играть в АПЛ, – сказал Соболев во время прямой трансляции в официальной группе «ВКонтакте» «Матч ТВ».
Спорт день за днем 13:38
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия
Около 40 человек потеряли имущество при пожаре на ферме на Кубани
Власти оценивают ущерб после крупного пожара на ферме в кубанской станице Тамань, около 40 человек полностью лишились имущества.
ТАСС 06:32
Общество
В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины
Власти Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины.
Lenta.ru 13:16
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика
Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве
Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
Rambler News Service 07:50
Политика
Правительство Италии во главе с Конте получило доверие в Сенате
Новое коалиционное правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в верхней палате (Сенате) национального парламента.
ТАСС 13:24
Экономика
В Минприроды заявили о зависимости части экономики России от погоды
«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — заявил он в ходе заседания совета при ведомстве.
RT на русском 09:53
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области
Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Как занимаются любовью знаки зодиака
Если ваш любовник родился под этим знаком зодиака, то будьте готовы к настоящей страсти и сюрпризам в постели.
Readovka.ru вчера в 11:29
Общество
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Гаджеты
Apple начала презентацию новых iPhone
Lenta.ru 13:54