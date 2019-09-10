Экономика

ИзвестияИзвестия«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
«Любые попытки ограничить компанию или её дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах… будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей», — говорится в сообщении
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RT на русском09:04

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США допускают введение санкций против «Роснефти»

РИА Новости05:59

США могут ввести санкции против «Роснефти»

Вести.Финанс06:32

США не готовы наложить санкции на «Роснефть» за бизнес в Венесуэле

ТАСС07:00

США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой

РБК07:17

В США допустили введение санкций против «Роснефти»

URA.Ru06:02

«Роснефть» ответила на заявления США о возможности санкций из-за Венесуэлы

Ведомости08:03

США допустили введение санкций против «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой

Новая газета06:26
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
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Интерфакс 12:05
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Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
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В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области

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РИА Новости вчера в 06:48
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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
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Власти оценивают ущерб после крупного пожара на ферме в кубанской станице Тамань, около 40 человек полностью лишились имущества.
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В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины

Власти Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины.
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Новое коалиционное правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в верхней палате (Сенате) национального парламента.
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В Минприроды заявили о зависимости части экономики России от погоды

«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — заявил он в ходе заседания совета при ведомстве.
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В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке

Известия 13:28
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области

Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43
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Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы

Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
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