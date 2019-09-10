Экономика
Известия«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
«Любые попытки ограничить компанию или её дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах… будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей», — говорится в сообщении.RT на русском09:04
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:51, Вашингтон
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы.
Российская газета вчера в 23:55
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи
Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.
Известия 08:20
Политика
Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев хочет вернуть из России еще 113 своих граждан.
Газета.Ru 06:13
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Футбол
Гендиректор «Зенита» вошёл в исполком ассоциации европейских клубов
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в новый состав исполкома ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).
Чемпионат 07:42
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Политика
Посольство РФ в Черногории не имеет данных о судьбе Смоленкова
В посольстве России в Черногории не имеют данных о судьбе Олега Смоленкова, которого называют возможным информатором США в России, после его въезда в страну.
Газета.Ru 09:17
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Культура
Анна Михалкова и Виктория Исакова стали заслуженными артистами РФ
Накануне две актрисы получили звание «Заслуженный артист России». Речь идет об Анне Михалковой и Виктории Исаковой.
Телепрограмма 09:05
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже
Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.
ТАСС 08:11
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Политика
Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК вчера в 21:10
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом сообщает «112 Украина».
Lenta.ru 04:13
Политика
Путин уволил почти 30 полковников и генералов
Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Общество
В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка
Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Политика
Мосгоризбирком признал выборы в Мосгордуму состоявшимися
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными.
Агентство Москва 08:18
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Шоу-бизнес
Асмус прогуляла сбор труппы в театре Ермоловой из-за отдыха
С началом осени новые сезоны популярных программ стартуют на телевидении, запускаются новые интенет-проекты и, конечно, возвращаются в свои театры актеры, готовясь к спектаклям и сборам накануне начала сезона трупп.
Телепрограмма вчера в 21:57
Политика
В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах
«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.
РБК 08:46
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета вчера в 10:57
Здоровье
Онколог назвал основное условие профилактики развития рака у молодежи
Комплексное обследование организма до 30 лет является главным условием профилактики развития рака у молодых людей.
Известия 09:13
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06