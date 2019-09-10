с чего всё началось

Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».

«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

Общество До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы.

Общество Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.

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Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Общество Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

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Политика Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.

Происшествия СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом сообщает «112 Украина».

Политика Путин уволил почти 30 полковников и генералов Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.

Общество В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Мосгоризбирком признал выборы в Мосгордуму состоявшимися Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными.

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Шоу-бизнес Асмус прогуляла сбор труппы в театре Ермоловой из-за отдыха С началом осени новые сезоны популярных программ стартуют на телевидении, запускаются новые интенет-проекты и, конечно, возвращаются в свои театры актеры, готовясь к спектаклям и сборам накануне начала сезона трупп.

Политика В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах «Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.

Экономика Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.

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