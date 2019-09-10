с чего всё началось

Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».

«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

Политика Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.

Происшествия Депутата избили в центре Москвы Депутат совета по Муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.

Культура Путин дал звания заслуженных артисток Михалковой и Исаковой Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста России актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Гаджеты Компания Apple презентовала iPhone 11 Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.

Шоу-бизнес СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации шпиона США из России Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что в 2017 году Штаты вывезли из России ценного шпиона.

Экономика Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Политика В Кремле прокомментировали отставку Болтона Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Авто Прототип BMW Concept 4 обрисовал купе четвёртой серии Купе уже вовсю тестируется, а шоу-кар BMW Concept 4 показывает во Франкфурте, как может выглядеть новая двухдверка.

Футбол Руководство «ПСЖ» собирается зимой продать Неймара «ПСЖ» намерен зимой расстаться с бразильским нападающим команды Неймаром.

Политика Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.

Политика Мэром Сочи стал Алексей Копайгородский За день до своего избрания сочинским градоначальником Копайгородский был назначен первым заместителем главы администрации города и исполняющим обязанности мэра Сочи.

Политика ЦИК назвал преступлением передачу удостоверений КПРФ штабу Навального Булаев напомнил, что на просторах электронных СМИ появлялась информация, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин мог предоставить штабу Алексея Навального большое количество незаполненных бланков для наблюдателей на избирательных участках.

Политика Возвращённые Украине Сенцов и Кольченко поделились планами Бывшие заключённые Олег Сенцов и Александр Кольченко, переданные Украине в рамках обмена, рассказали о планах на будущее.

Футбол Соболев назвал лучших игроков РПЛ Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме.

Шоу-бизнес Невеста олигарха Владислава Доронина подтвердила беременность Совсем скоро Кристина Романова подарит олигарху второго малыша. Модель уже не скрывает интересное положение.

Армия и оружие США «обновили» беспокоящий Россию объект в Румынии Унифицированные пусковые установки Mark 41 наземной стационарной системы ПРО Aegis Ashore способны запускать, кроме оборонительных противоракет, после небольшой доработки, наступательные крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России, что последняя считает нарушением ДРСМД.

Общество Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.