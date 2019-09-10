Экономика

ИзвестияИзвестия«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

Введение санкций против «Роснефти» допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс ранее в этот день. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль», PDVSA становится всё более зависимой от «Роснефти», а связи Москвы и Каракаса растут, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
«Любые попытки ограничить компанию или её дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах… будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 09:04

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США допускают введение санкций против «Роснефти»

РИА Новостивчера в 05:59

США могут ввести санкции против «Роснефти»

Вести.Финансвчера в 06:32

США не готовы наложить санкции на «Роснефть» за бизнес в Венесуэле

ТАССвчера в 07:00

США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой

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В США допустили введение санкций против «Роснефти»

URA.Ruвчера в 06:02

«Роснефть» ответила на заявления США о возможности санкций из-за Венесуэлы

Ведомостивчера в 08:03

США допустили введение санкций против «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой

Новая газетавчера в 06:26
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:23, Вашингтон
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Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости 09 сентября в 23:10
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В России увеличат детские пособия

В результате президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого ребенка и продлевающий для нуждающихся семей выплаты на детей, возраст которых не превышает трех лет.
Газета.Ru 09 сентября в 12:03
Технологии

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Украина приостановила разрыв отношений с Россией

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РБК 00:05
Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
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Интерфакс вчера в 13:12
Путешествия

Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции

РБК 01:14
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Sunmag.me вчера в 11:42
Происшествия

Москалькова намерена разобраться в ситуации с суицидом ученого у здания Госсовета Удмуртии

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова намерена разобраться в ситуации с суицидом 79-летнего ученого у здания Госсовета Удмуртии.
ТАСС вчера в 23:52
Политика

В Кремле отреагировали на отставку Болтона

В администрации президента России считают отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона внутренним делом Соединённых Штатов.
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Футбол

Российская молодежка сыграла вничью с Болгарией в отборе на Евро-2021

Молодежная сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, сыграла вничью с Болгарией во втором матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2021 года.
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Экономика

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Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
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Происшествия

В Подмосковье при нападении на инкассаторов похищено 15 млн рублей

В подмосковном Щелкове напали на инкассаторов, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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В достаточном количестве вода помогает организму избавиться от химических веществ и токсинов – всех тех компонентов, которые проходят через его главный фильтр в виде печени.
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Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

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Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:11
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В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
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Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
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Гаджеты

Компания Apple презентовала iPhone 11

Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 15:23
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Самые долгоживущие автомобильные моторы в мире

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Уже на следующей неделе, с 17 по 19 сентября, в Калуге пройдут 54-е научные чтения памяти великого мечтателя К. Э. Циолковского.
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