Экономика
BFM.ru«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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с чего всё началось
Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.РБК10:00
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Общество
Трутнев заявил, что митинги не повлияют на «дело Фургала» в Хабаровске
Выход жителей Хабаровского края на митинги после задержания губернатора Сергея Фургала не повлияет на правосудие, заявил РИА Новости вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
ZAB.RU 23:00
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости 22:01
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Происшествия
На Кубани подтверждено 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 14 июля 2020, 10:52 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском края, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 14 июля в 03:52
Общество
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
Происшествия
В Красноярском крае похитили четырёхлетнего ребёнка
Красноярск, 16 июля 2020, 15:11 — REGNUM Уголовное дело по факту похищения четырёхлетнего ребенка возбуждено в Красноярском крае (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение несовершеннолетнего»).
REGNUM 08:11
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Здоровье
Глава Якутии заручился поддержкой Минздрава РФ по развитию медицины
Якутск, 17 июля 2020, 06:04 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев провёл рабочую встречу с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко — основной темой разговора было обсуждение коронавирусных проблем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
REGNUM 23:04
Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК 00:00
Здоровье
За сутки в Хакасии от коронавируса выздоровел 61 пациент
Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 2 520 случаев заражения коронавирусной инфекцией Под наблюдением врачей сейчас находятся 1 082 человека, девять из них — в обсерваторе.
Новая Хакасия.Online 22:56
Экономика
В России расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения
Кабмин одобрил законодательную инициативу по расширению сферы использования упрощенной системы налогообложения.
Сделано в России 14 июля в 03:20
Наука
Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы
Сайт интересных новостей 19:56
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Армия и оружие
В США российский «Маркер» сочли плохой идеей
Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер 02:32
Происшествия
Пропавший на Сахалине турист найден мертвым
Турист, пропавший в районе бухты Тихой на Сахалине, найден мертвым.
Российская газета 22:59
Общество
Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:49
Происшествия
В Иркутской области ликвидировали две подпольные оружейные мастерские
Иркутск, 17 июля 2020, 06:03 — REGNUM В Иркутской области полиция ликвидировала две нелегальные оружейные мастерские и изъяла 25 единиц оружия и более 500 патронов.
REGNUM 23:03
Космос
Разработка корабля Orion обошлась NASA более чем в $16 млрд
Более $16 млрд потратило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США на создание пилотируемых кораблей Orion, заявил офис генерального инспектора NASA (Office of Inspector General, OIG) 16 июля в своем отчете.
ИА Красная Весна 22:53
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Культура
Абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%.
Вести Калининград 10:12
Культура
Молодежный театр из Хабаровска стал одним из лучших в России
Театр «Начало» Хабаровского центра театрального искусства «Бенефис» победил в отборочном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура — это мы!».
Хабаровские вести 02:40
Общество
Медсестру в Забайкалье осудили за прошедших в моностационар депутатов
Медицинскую сестру в Могойтуйском районе осудили за то, что в ее отсутствие в моностационар прошли депутаты краевого Заксобрания и представитель религиозной организации.
Московский Комсомолец Чита 20:03
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили носить маски бессрочно
Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что масочный режим нужно сохранять не только во время коронавируса, потому как он препятствует распространению болезней.
Rusbankrot.ru 07:47
Происшествия
На Сахалине на территории воинской части сгорело здание
Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 06:01 — REGNUM В Юно-Сахалинске на территории воинской части сгорело здание, в котором раньше располагался армейский магазин.
REGNUM 23:01
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
Считая сами переходы, исследователи смогли получить представление о том, сколько примерно мыслей возникает в голове у человека в течение дня.
Live24 06:29
Наука
Медики выяснили, какая диета помогает лечить рак
Клиническое испытание диеты, которая имитирует голодание (ДИГ), провела международная команда медиков из Италии, Нидерландов и Соединенных Штатов Америки.
NewInform 22:57