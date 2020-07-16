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с чего всё началось

Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

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