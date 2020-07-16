Экономика
BFM.ru«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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с чего всё началось
Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.РБК10:00
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Наука
Австралийские ученые приблизились к созданию органических суперкомпьютеров
Свойства полностью органического гибкого полупроводника, который может стать основой для создания мощных и при этом быстроразлагаемых компьютеров, обнаружили ученые из Австралийского Национального Университета (The Australian University, ANU), 15 июля сообщает пресс-служба университета.
ИА Красная Весна 14:57
Общество
Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты
Компания Twitter в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом решила заблокировать все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение последних 30 дней.
RT на русском 15:55
Футбол
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
Мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Вильярреал» в 37-м туре чемпионата Испании по футболу и гарантировал себе первое место в турнирной таблице по итогам сезона-2019/20.
RT на русском 16:58
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ 14:20
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Наука
У больных с тяжелой формой COVID-19 обнаружены опасные антитела
ToDay News Ufa 04:34
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения в краже данных о вакцине у Великобритании
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отверг обвинения Лондона в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 12:43
Происшествия
В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей
Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Экономика
Число новых подписчиков Netflix составило 10,1 млн
Согласно документу, за отчетный период у сервиса прибавилось 10,1 млн подписчиков по сравнению с 2,7 млн во втором квартале 2019 года (15,77 млн в первом квартале 2020).
ТАСС 17:23
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
Армия и оружие
В США российский «Маркер» сочли плохой идеей
Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер 02:32
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Российская газета 09:10
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru вчера в 04:32
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Киберспорт
Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
В новой части популярной серии игр про неуловимых убийц, геймер будет управлять викингом Эйвором, который прибывает в Англию.
Piter.tv 13:26
Политика
Кремль: Путин не планирует встречаться с Трампом на Генассамблее ООН
Москва, 16 июля 2020, 13:58 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре и встречаться там с президентом США Дональдом Трампом.
REGNUM 06:58
Общество
Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2
Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ 13:04
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт
LiveSport.ru 07:54
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Кино
Появился тизер нового хоррора от сына Дэвида Кроненберга
Игромания.ру 13:20
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт 11:03