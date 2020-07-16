Экономика

BFM.ruBFM.ru«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.
РБК10:00

Подробнее о событии

«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК

Коммерсантъ12:26

«Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

Ведомости11:10

«Роснефть» отозвала 43-миллионный иск к РБК после публикации издания со словами сожаления

Фонтанка.Ру11:35

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

Газета.Ru11:42

«Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК на 43 млрд руб

РБК12:09

«Роснефть» отзывает иск к РБК из-за публикации о бывших активах в Венесуэле

ТАСС10:56

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

РИА Новости10:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
563
Космос

В центре галактики-призрака астрономы обнаружили экзотический объект

Группа астрономов обнаружила в центре галактики Призрак Мираха, имеющей номер NGC 404, экзотический объект.
Актуальные Новости 12:54
Политика

NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая

New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей.
Телеканал RTVI 01:57
25
Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ 05:24
33
Футбол

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить

Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" могут не встретиться 19 июля в рамках полуфинала российского Кубка.
CT news 15:04
6
Кино

В очередном трейлере «Новых мутантов» показали новые боевые сцены

В ролике длительностью около минуты присутствуют сцены, которые ранее не показывали поклонникам комикса.
REGNUM 13:51
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
15
Общество

Воробьев предупредил о возможном сбросе воды в Можайском водохранилище

РБК 20:09
13
Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
1,1K
Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК 00:00
2
Здоровье

Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит

Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал симптом, который часто принимают за гастрит.
МедиаПоток 04:41
9
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
80
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
271
Футбол

Гончаренко устал считать пенальти в ворота ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после неудачи в домашнем матче 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» намекнул на систематические ошибки судей не в пользу своей команды.
ProstoProSport 16:06
Космос

Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны

РИА Новости 11:10
Футбол

ЦСКА подпишет с Гайчем контракт на пять лет

Ранее сообщалось, что Гайч будет зарабатывать в России 900 тысяч евро в год. ЦСКА заплатит за 21-летнего голеадора 8,5 миллиона евро.
ProstoProSport 18:29
Футбол

«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз: Мойес, Ярмоленко и Уилшир оставят «молотобойцев» в АПЛ

После рестарта сезона «Уотфорд» не набрал в гостях ни одного очка. 17 июля «Вест Хэм» примет «Уотфорд» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат 11:45
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
1,7K
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

По данным военных, подразделения вооруженных сил Армении утром 16 июля вновь предприняли попытку атаковать позиции армии Азербайджана.
Evo-rus.com 06:30
1,3K
Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 16:15
1,4K
Политика

В Минобороны России назвали причины выхода США из ДОН

Соединенные Штаты приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) по двум основным причинам, считает начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Газета.Ru 19:55
1
Армия и оружие

В Армении заявили, что власти Азербайджана готовили население к войне

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что заявления, которые делали в Баку перед обострением конфликта на границе между двумя странами, "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне".
Life.ru 19:34
1
Шоу-бизнес

Известный стилист раскритиковал наряды Тины Канделаки

Известный стилист Александр Рогов подверг критике стиль телеведущей Тины Канделаки.
Lenta.ru 18:27
Футбол

Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу

РИА Новости 17:02
Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
1K
Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК 16:19
326
Армия и оружие

Индийских военных заинтересовал российский «Спрут»

На фоне развертывания Китаем легких танков Type 15 в приграничных районах Минобороны Индии получило разрешение на срочную закупку аналогичной техники, поскольку имеющиеся в распоряжении Нью-Дели тяжелые Т-72 и Т-90 не обладают необходимой мобильностью в горных районах, пишет The Economic Times со ссылкой на информированные источники.
Российская газета 04:41
14
Происшествия

Распространение огня на Сереброплавильном заводе остановлено

АМИТЕЛ 14:25
1
Авто

Kia представит новый кроссовер Sonet в августе

Компания Kia назвала дату презентации нового кроссовера Kia Sonet. Онлайн-мероприятие южнокорейского бренда состоится 7 августа.
Деловое.ТВ 08:34
4
Армия и оружие

Разведку у российских границ за неделю вели 32 иностранных самолета

За минувшую неделю разведывательную деятельность у российских границ вели 32 иностранных самолета-разведчика.
Известия 19:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное