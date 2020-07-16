Экономика
BFM.ru«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.РБК10:00
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Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
Космос
В центре галактики-призрака астрономы обнаружили экзотический объект
Группа астрономов обнаружила в центре галактики Призрак Мираха, имеющей номер NGC 404, экзотический объект.
Актуальные Новости 12:54
Политика
NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая
New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей.
Телеканал RTVI 01:57
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ 05:24
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить
Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" могут не встретиться 19 июля в рамках полуфинала российского Кубка.
CT news 15:04
Кино
В очередном трейлере «Новых мутантов» показали новые боевые сцены
В ролике длительностью около минуты присутствуют сцены, которые ранее не показывали поклонникам комикса.
REGNUM 13:51
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК 00:00
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал симптом, который часто принимают за гастрит.
МедиаПоток 04:41
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
Футбол
Гончаренко устал считать пенальти в ворота ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после неудачи в домашнем матче 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» намекнул на систематические ошибки судей не в пользу своей команды.
ProstoProSport 16:06
Космос
Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны
РИА Новости 11:10
Футбол
ЦСКА подпишет с Гайчем контракт на пять лет
Ранее сообщалось, что Гайч будет зарабатывать в России 900 тысяч евро в год. ЦСКА заплатит за 21-летнего голеадора 8,5 миллиона евро.
ProstoProSport 18:29
Футбол
«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз: Мойес, Ярмоленко и Уилшир оставят «молотобойцев» в АПЛ
После рестарта сезона «Уотфорд» не набрал в гостях ни одного очка. 17 июля «Вест Хэм» примет «Уотфорд» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат 11:45
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
По данным военных, подразделения вооруженных сил Армении утром 16 июля вновь предприняли попытку атаковать позиции армии Азербайджана.
Evo-rus.com 06:30
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 16:15
Политика
В Минобороны России назвали причины выхода США из ДОН
Соединенные Штаты приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) по двум основным причинам, считает начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Газета.Ru 19:55
Армия и оружие
В Армении заявили, что власти Азербайджана готовили население к войне
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что заявления, которые делали в Баку перед обострением конфликта на границе между двумя странами, "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне".
Life.ru 19:34
Шоу-бизнес
Известный стилист раскритиковал наряды Тины Канделаки
Известный стилист Александр Рогов подверг критике стиль телеведущей Тины Канделаки.
Lenta.ru 18:27
Футбол
Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу
РИА Новости 17:02
Армия и оружие
Индийских военных заинтересовал российский «Спрут»
На фоне развертывания Китаем легких танков Type 15 в приграничных районах Минобороны Индии получило разрешение на срочную закупку аналогичной техники, поскольку имеющиеся в распоряжении Нью-Дели тяжелые Т-72 и Т-90 не обладают необходимой мобильностью в горных районах, пишет The Economic Times со ссылкой на информированные источники.
Российская газета 04:41
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
Компания Kia назвала дату презентации нового кроссовера Kia Sonet. Онлайн-мероприятие южнокорейского бренда состоится 7 августа.
Деловое.ТВ 08:34
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 32 иностранных самолета
За минувшую неделю разведывательную деятельность у российских границ вели 32 иностранных самолета-разведчика.
Известия 19:45