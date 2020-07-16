Экономика

BFM.ruBFM.ru«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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с чего всё началось

Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.
РБКвчера в 10:00

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«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК

Коммерсантъвчера в 12:26

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 11:42

«Роснефть» отозвала 43-миллионный иск к РБК после публикации издания со словами сожаления

Фонтанка.Рувчера в 11:35

«Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

Ведомостивчера в 11:10

«Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК на 43 млрд руб

РБКвчера в 12:09

«Роснефть» отзывает иск к РБК из-за публикации о бывших активах в Венесуэле

ТАССвчера в 10:56

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 10:41
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«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

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День авиации ВМФ России отмечают 17 июля

История российской морской авиации началась с победы русских летчиков в воздушном бою 17 июля 1916 года.
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Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
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Здоровье

Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит

Стало известно, что врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал на своей странице в социальной сети о том, какими сложностями обладают диагностика и проявление язвы желудка.
ToDay News Ufa вчера в 05:05
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Происшествия

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

RT на русском 01:46
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Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

РИА Новости вчера в 23:12
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«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"Газпром" окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году. Сейчас идёт процедура оформления.
Piter.tv 15 июля в 03:13
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Происшествия

Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38
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Технологии

Обновление Windows удалило встроенные программы

Пользователи заметили, что выпущенный в рамках регулярного цикла обновлений Patch Tuesday апдейт KB4565503 удалил встроенные приложения операционной системы.
Lenta.ru вчера в 11:56
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Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

Пять человек пострадали в крупном ДТП в Липецкой области. Там столкнулись автомобиль «Газель» и рейсовый автобус.
РБК вчера в 22:09
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион

Страна занимает третье место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.
Lenta.ru 00:36
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Культура

Калининградцы нашли в сериале «Андреевский флаг» минимум девять ляпов

Жители региона нашли в фильме минимум девять ляпов, пишет "Комсомольская правда — Калининград" в четверг, 16 июля.
Клопс вчера в 16:44
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Общество

Забастовка водителей троллейбусов началась в Саратове

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Экономика

Собянин оценил экономические последствия коронавируса для Москвы

Закрытие предприятий из-за коронавируса коснулось каждого москвича, но у столицы есть запас прочности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .
РИА Новости 01:47
Общество

В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
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Армия и оружие

В ДНР ликвидирован наемник из США, входивший в диверсионную группу ВСУ

REGNUM вчера в 14:13
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Футбол

Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем „Локомотив“»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.
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Общество

Активисты с баннером перекрыли Невский проспект

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Общество

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
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Шоу-бизнес

Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова

На шуточном фото Харламов позирует с незнакомкой, грудь которой просто огромного размера.
Live24 вчера в 05:30
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Лондон, 17 июля 2020, 06:14 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM вчера в 23:14
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Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:40
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Экономика

Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей

Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб. Антилидеры: Москва — дефицит 83 млрд руб.; Московская область — 25 млрд руб.; Татарстан — 16 млрд руб.; Свердловская область — 7 млрд руб.; Архангельская область — 3 млрд руб. Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Известия вчера в 16:07
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Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
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Происшествия

В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США

Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
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Авто

Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров

Платить пошлину придется только при оформлении сделки купли-продажи автомобиля и лишь в тех случаях, когда собственник хочет оставить за собой номер или покупатель планирует приобрести машину вместе с "красивым" номером.
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Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК вчера в 09:46
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