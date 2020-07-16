Экономика
BFM.ru«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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с чего всё началось
Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.РБКвчера в 10:00
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«Роснефть» отозвала 43-миллионный иск к РБК после публикации издания со словами сожаления
Фонтанка.Рувчера в 11:35
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Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
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РБК вчера в 22:09
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Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион
Страна занимает третье место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.
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Клопс вчера в 16:44
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Как сообщила «КП-Саратов» лидер профсоюза «Электротранспортник» Анастасия Оглоблина, водители Кировского троллейбусного депо отказываются выходить на линию.
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Собянин оценил экономические последствия коронавируса для Москвы
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12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
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В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
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Лондон, 17 июля 2020, 06:14 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей
Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб. Антилидеры: Москва — дефицит 83 млрд руб.; Московская область — 25 млрд руб.; Татарстан — 16 млрд руб.; Свердловская область — 7 млрд руб.; Архангельская область — 3 млрд руб. Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.
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Piter.tv 15 июля в 08:12
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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
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Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
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В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
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Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
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