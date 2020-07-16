Экономика

BFM.ruBFM.ru«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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с чего всё началось

Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

В июле-июне между РБК и ОАО «НК Роснефть» был проведён ряд консультаций относительно содержания статьи под заголовком «Рязанский ЧОП стал владельцем бывшего проекта «Роснефти» в Венесуэле», опубликованной на сайте www.rbc.ru 14.05.2020 года.
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