Экономика
BFM.ru«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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с чего всё началось
В июле-июне между РБК и ОАО «НК Роснефть» был проведён ряд консультаций относительно содержания статьи под заголовком «Рязанский ЧОП стал владельцем бывшего проекта «Роснефти» в Венесуэле», опубликованной на сайте www.rbc.ru 14.05.2020 года.РБК10:00
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