Экономика
BFM.ru«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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с чего всё началось
Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.РБК10:00
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Политика
Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Позиция Баку Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
РИА Новости 04:19
Шоу-бизнес
Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы
Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах.
ФАН вчера в 19:18
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Космос
Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны
Учёные уточнили возраст окончания формирования Луны, она сформировалась на 100 миллионов лет позже, чем предполагалось, рассказал в ходе онлайн выступления на международной молодежной научной школе "Исследование космоса: теория и практика", проводимой МГТУ имени Баумана совместно с "Роскосмосом", научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
РИА Новости 11:10
Общество
На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания
В центре Москвы на Лубянке полиция начала задерживать участников акции в поддержку фигурантов уголовного дела организации «Новое величие».
РБК 12:15
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Политика
Обиделись на «диктатора». Почему китель Сталина остался в Москве
Маршальский китель Иосифа Сталина на выставке представлен не будет совсем, о чем очень сожалел на открытии ее руководитель Юрген Лу.
Новые Известия 08:12
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Баскетбол
Зайон Уильямсон покинул расположение «Нью-Орлеана» в Орландо
Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон временно покинул расположение команды в Орландо, сообщила команда в официальном пресс-релизе.
Чемпионат 11:47
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
Политика
Глава Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве региона
В последний раз глава Дагестана Владимир Васильев произвел в правительстве республики новые кадровые назначения 15 июня этого года.
ТАСС 09:57
Политика
Польских дипломатов отозвали из ООН после пранка над Дудой
После звонка российских пранкеров польскому лидеру Анджею Дуде двух сотрудников постпредства Польши при ООН отозвали на родину, сообщил МИД республики.
Взгляд.ру 12:07
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинения по двум делам о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
«Парламентская газета» 14 мая сообщала, что СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, по фактам публикации портретов нацистских преступников в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
Парламентская газета 10:27
Технологии
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру 10:19
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Футбол
«Арсенал» обыграл «Урал» в матче чемпионата России
Вчера состоялась встреча между тульским футбольным клубом «Арсенал» и екатеринбургским «Уралом» в рамках 29 тура РПЛ.
CT news 04:30
Происшествия
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
Автоспорт
Серхио Перес может заменить Кими Райкконена в Alfa Romeo
Теоретически, в американской команде Серхио может заменить Романа Грожана, а в Alfa Romeo занять место Кими Райкконена, если финский ветеран Формулы 1 примет решение о завершении карьеры.
F1news.ru 08:15
Политика
Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Политика
Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19
Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18