Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК

Иск был подан из-за публикации «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"» от 14 мая. «Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск»,— заявил представитель «Роснефти» агентству.
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с чего всё началось

Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.
РБКвчера в 10:00

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«Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК на 43 млрд руб

РБКвчера в 12:09

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 11:42

«Роснефть» отозвала 43-миллионный иск к РБК после публикации издания со словами сожаления

Фонтанка.Рувчера в 11:35

«Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

Ведомостивчера в 11:10

«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК

Коммерсантъвчера в 12:26

«Роснефть» отзывает иск к РБК из-за публикации о бывших активах в Венесуэле

ТАССвчера в 10:56

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 10:41
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Армия и оружие

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов

Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
РБК 03:32
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Общество

В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) открыла в Уфе крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей на базе "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" ("ОДК-УМПО"), передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
РИА Новости 02:01
Общество

Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

Вести.Ru вчера в 05:38
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
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Политика

Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
РБК вчера в 21:49
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Здоровье

Ученый назвал вторую волну коронавируса в России маловероятной

Тавадян считает, что в позитивном для страны сценарии вакцинация произойдет в I квартале 2021 года, когда в России с высокой долей вероятности будет выработан коллективный иммунитет против коронавируса.
Известия 00:41
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник 15 июля в 06:35
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Общество

СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки

Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
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Общество

Хабаровские медики рекомендовали вернуть ограничения по COVID-19

Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу по борьбе с коронавирусом рассмотреть вопрос о возвращении ограничений из-за роста заболеваемости этой инфекцией, сообщила пресс-служба правительства края.
РИА Новости 02:55
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

Банк России аннулировал лицензию московского Проминвестбанка - приказ.
ТАСС 03:24
Общество

В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
Шоу-бизнес

Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи

Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
36
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК вчера в 22:09
11
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
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Общество

83 участника ЕГЭ в Нижегородской области получили 100 баллов

Стали известны первые результаты ЕГЭ по Нижегородской области, об этом в Instagram написал министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин.
Время Н вчера в 08:20
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Шоу-бизнес

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
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Общество

В России выявили 6406 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 6406 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:31
Религия

Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале

Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
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Космос

Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку

Утром 17 июля «Чанчжэн-5» была установлена на стартовой площадке.
Популярная механика 02:00
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Общество

СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы

В Следственном комитете РФ сообщили "Известиям", что по итогам различных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.
Московский Комсомолец вчера в 18:24
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Хоккей

Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с Никитой Трямкиным

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал односторонний контракт с воспитанником клуба Никитой Трямкиным.
Вечерние Ведомости 01:09
Политика

Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности главы Минпромэнерго РД

Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности главы министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан.
Махачкалинские известия вчера в 09:20
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Политика

Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине

У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета вчера в 14:10
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Армия и оружие

Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» выведен из сооружения для постройки и техобслуживания кораблей и спущен на воду.
Известия вчера в 14:47
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Футбол

Александр Довбня: «Оренбург» просто разваливают на глазах, команду превратили в посмешище

Голкипер Александр Довбня, перешедший из «Оренбурга» в «Ростов», прокомментировал свое решение.
Bookmaker-ratings.ru 03:10
Происшествия

В Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Байкал

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Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
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Футбол

Месси назвал причины неудачи «Барселоны» в чемпионской гонке

ProstoProSport 02:01
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