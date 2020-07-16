Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК
Иск был подан из-за публикации «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"» от 14 мая. «Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск»,— заявил представитель «Роснефти» агентству.
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с чего всё началось
Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.РБКвчера в 10:00
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«Роснефть» отозвала 43-миллионный иск к РБК после публикации издания со словами сожаления
Фонтанка.Рувчера в 11:35
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Армия и оружие
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
РБК 03:32
Общество
В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) открыла в Уфе крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей на базе "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" ("ОДК-УМПО"), передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
РИА Новости 02:01
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Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Политика
Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
РБК вчера в 21:49
Здоровье
Ученый назвал вторую волну коронавируса в России маловероятной
Тавадян считает, что в позитивном для страны сценарии вакцинация произойдет в I квартале 2021 года, когда в России с высокой долей вероятности будет выработан коллективный иммунитет против коронавируса.
Известия 00:41
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник 15 июля в 06:35
Общество
СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки
Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Общество
Хабаровские медики рекомендовали вернуть ограничения по COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу по борьбе с коронавирусом рассмотреть вопрос о возвращении ограничений из-за роста заболеваемости этой инфекцией, сообщила пресс-служба правительства края.
РИА Новости 02:55
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
Банк России аннулировал лицензию московского Проминвестбанка - приказ.
ТАСС 03:24
Общество
В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи
Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком
РБК вчера в 22:09
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Общество
83 участника ЕГЭ в Нижегородской области получили 100 баллов
Стали известны первые результаты ЕГЭ по Нижегородской области, об этом в Instagram написал министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин.
Время Н вчера в 08:20
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
Общество
В России выявили 6406 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили 6406 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:31
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Космос
Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку
Утром 17 июля «Чанчжэн-5» была установлена на стартовой площадке.
Популярная механика 02:00
Общество
СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы
В Следственном комитете РФ сообщили "Известиям", что по итогам различных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.
Московский Комсомолец вчера в 18:24
Хоккей
Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с Никитой Трямкиным
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал односторонний контракт с воспитанником клуба Никитой Трямкиным.
Вечерние Ведомости 01:09
Политика
Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности главы Минпромэнерго РД
Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности главы министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан.
Махачкалинские известия вчера в 09:20
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета вчера в 14:10
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» выведен из сооружения для постройки и техобслуживания кораблей и спущен на воду.
Известия вчера в 14:47
Футбол
Александр Довбня: «Оренбург» просто разваливают на глазах, команду превратили в посмешище
Голкипер Александр Довбня, перешедший из «Оренбурга» в «Ростов», прокомментировал свое решение.
Bookmaker-ratings.ru 03:10
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Футбол
Месси назвал причины неудачи «Барселоны» в чемпионской гонке
ProstoProSport 02:01