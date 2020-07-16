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с чего всё началось

Иск был подан из-за публикации «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"» от 14 мая. «Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск»,— заявил представитель «Роснефти» агентству.

«Роснефть» отзывает иск на 43 млрд рублей к РБК

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Политика Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС. 416

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Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика. 34

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Общество 83 участника ЕГЭ в Нижегородской области получили 100 баллов Стали известны первые результаты ЕГЭ по Нижегородской области, об этом в Instagram написал министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин. 49

Общество В России выявили 6406 новых случаев коронавируса В России за последние сутки выявили 6406 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.

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