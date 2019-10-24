Энергетика
Rambler News Service«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть к 2040 году на 10%
«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть в мире к 2040 году на 10% или более, несмотря на снижение роли нефти в мировом энергобалансе, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
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Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Хоккей
«Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Баскетбол
«Химки» победили «Баварию» в Евролиге
Политика
Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
Политика
Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.
Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
Политика
Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме
Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.
Экономика
Скаршевский рассказал о влиянии курса доллара на украинский бюджет
Экономист Виктор Скаршевский в преддверии голосования во втором чтении за бюджет рассказал о том, как на расчеты повлияет курс доллара.
Политика
Белый дом решил отменить подписку на настроенные против Трампа газеты
Белый дом планирует запретить всем федеральным ведомствам подписку на печатные версии газет The New York Times, а также The Washington Post, сообщает The Wall Street Journal.
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
Как сообщил во вторник госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, президент страны Александр Лукашенко дал поручение Совбезу и минобороны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на размещение американских военных и техники на литовско-белорусской границе.
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
Кино
Вышел финальный трейлер «Звёздных войн»
Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл сербский «Партизан» в матче Лиги Европы
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 обыграл сербский "Партизан" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
Госдума уменьшила рабочий день сельским женщинам
Новые правила гарантируют женщинам, живущим и работающим на территории сельской местности, сокращенный рабочий день.
Экономика
Россия предложила Всемирному банку исправить рейтинг Doing Business
Россия предложила усовершенствовать методику ранжирования, заявил ТАСС исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин.
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Футбол
Тренер «Ференцвароша» Ребров назвал ЦСКА очень сильным соперником
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в гостевом матче Лиги Европы над ЦСКА (1:0) назвал московскую команду очень сильным соперником.
Общество
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые рассказали о проблемах
Телеканал ITV представил документальный фильм о первом официальном туре герцогов Сассекских в Африку "Гарри и Меган: Африканское путешествие".
Здоровье
Что может привести к появлению камней в почках, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, что может стать причиной образования камней в почках у человека.