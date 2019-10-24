Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть к 2040 году на 10%

«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть в мире к 2040 году на 10% или более, несмотря на снижение роли нефти в мировом энергобалансе, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
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Глава «Роснефти» назвал препятствия для распространения электромобилей

Rambler News Service07:16

Сечин: рост экспорта нефти из США сопровождают диспропорциональные парниковые выбросы

ТАСС08:21

Сечин спрогнозировал рост спроса на нефть в 2020 году

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Сечин усомнился в перспективности электромобилей

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Сечин раскритиковал политику США в нефтяной отрасли

Ведомости05:49

Сечин ожидает устойчивого роста спроса на нефть

Коммерсантъ06:21

Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

RT на русском08:56
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Футбол

Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»

Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
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«Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»

RT на русском 15:28
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Футбол

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России

Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 01:18
Баскетбол

«Химки» победили «Баварию» в Евролиге

Интерфакс-Спорт 16:34
Политика

Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
Газета.Ru 15:04
Политика

Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.
Ведомости вчера в 22:31
Общество

Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола

Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
Политика

Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме

Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.
Ruposters.ru 10:06
Экономика

Скаршевский рассказал о влиянии курса доллара на украинский бюджет

Экономист Виктор Скаршевский в преддверии голосования во втором чтении за бюджет рассказал о том, как на расчеты повлияет курс доллара.
Украина.ру 22 октября в 12:38
Политика

Белый дом решил отменить подписку на настроенные против Трампа газеты

Белый дом планирует запретить всем федеральным ведомствам подписку на печатные версии газет The New York Times, а также The Washington Post, сообщает The Wall Street Journal.
РБК 16:21
Кино

Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»

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Армия и оружие

Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве

Как сообщил во вторник госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, президент страны Александр Лукашенко дал поручение Совбезу и минобороны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на размещение американских военных и техники на литовско-белорусской границе.
Военное дело 22 октября в 14:24
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Кино

Вышел финальный трейлер «Звёздных войн»

Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».
News.ru 22 октября в 03:42
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл сербский «Партизан» в матче Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 обыграл сербский "Партизан" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
ТАСС Спорт 15:23
Общество

Госдума уменьшила рабочий день сельским женщинам

Новые правила гарантируют женщинам, живущим и работающим на территории сельской местности, сокращенный рабочий день.
Gazeta.SPb 14:51
Экономика

Россия предложила Всемирному банку исправить рейтинг Doing Business

Россия предложила усовершенствовать методику ранжирования, заявил ТАСС исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин.
РБК 08:40
Экономика

Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Политика

Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Футбол

Тренер «Ференцвароша» Ребров назвал ЦСКА очень сильным соперником

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в гостевом матче Лиги Европы над ЦСКА (1:0) назвал московскую команду очень сильным соперником.
Спорт-Экспресс 16:19
Общество

Диетолог рассказала о вреде куриного бульона

Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Российская газета 10:10
Политика

В Кремле пока не думают о преемнике Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru 05:41
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Политика

Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Культура

Представителями сериала «Сваты» сделано официальное заявление

RuNews24.ru 09:13
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые рассказали о проблемах

Телеканал ITV представил документальный фильм о первом официальном туре герцогов Сассекских в Африку "Гарри и Меган: Африканское путешествие".
Газета Metro 21 октября в 13:56
Здоровье

Что может привести к появлению камней в почках, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, что может стать причиной образования камней в почках у человека.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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