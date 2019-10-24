Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть к 2040 году на 10%

«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть в мире к 2040 году на 10% или более, несмотря на снижение роли нефти в мировом энергобалансе, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
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В своем выступлении на специальной сессии "Системные вызовы глобальной энергетике
" в рамках XII Евразийского форума в Вероне руководитель одной из крупнейших в мире компании по добыче и торговле сырьевыми активами заявил о необходимости продолжения использования ископаемых источников энергии для стабильного обеспечения энергетических потребностей стран.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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